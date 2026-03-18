Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil blindarán la Semana Santa de Córdoba con IA y 900 efectivos de seguridad

La Semana Santa de Córdoba contará este año con casi 900 agentes para velar por la seguridad en la capital cordobesa, entre el despliegue realizado por la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los efectivos se apoyarán este año en hasta 28 cámaras de Tráfico y Movilidad repartidas por la ciudad, y especialmente en la carrera oficial, y en la Inteligencia Artificial (IA) para adelantarse a los flujos masivos de personas o a cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante estos días.

El alcalde, José María Bellido, ha presidido en Capitulares la junta de seguridad local, que ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno, Ana López, y los responsables de Policía Nacional, Dolores López; y Guardia Civil, Emilio Muñoz; y el jefe de Policía Local, Juan Díaz. El dispositivo policial estará compuesto por un total de 882 efectivos, de los cuales 320 serán agentes de la Policía Nacional (Tedax y dos unidades de Prevención y Reacción y el Grupo Operativo de Respuesta), 387 de Policía Local y 175 efectivos de la Guardia Civil, de los que 100 serán de seguridad ciudadana y de información y 75 de la unidad de tráfico. Además, 320 agentes de la Policía Local trabajarán en turnos de refuerzo de 8 horas a lo largo de la Semana Santa.

Dispositivo de seguridad para la Semana Santa de Córdoba 2026, con varias cámaras y sistemas de seguimiento. / CÓRDOBA

El Cecop, es decir, el centro que coordina toda la actividad policial, volverá a ubicarse en el Centro de Recepción de Visitantes, que se encuentra en un lugar privilegiado de la carrera oficial. El Ayuntamiento de Córdoba establecerá también en ese inmueble una oficina municipal para la coordinación de los efectivos de Sadeco e Infraestructuras.

El dispositivo de seguridad difiere poco del pasado año e incluye también aspectos relacionados con la movilidad en la ciudad, que se ve muy comprometida con los cortes de tráfico habituales. "Estamos dispuestos a asegurar tanto la movilidad, la seguridad ciudadana y una especial vigilancia, ya que llevamos ya muchos años en un nivel elevado de alerta antiterrorista y eso también se tiene en cuenta a la hora de establecer este dispositivo", ha recordado el alcalde.

Reunión de la Junta Local de Seguridad para organizar el dispositivo especial para la Semana Santa de Córdoba 2026. / Víctor Castro

Novedad principal

La principal novedad este año pasa por mejorar la tecnología puesta a disposición del plan de seguridad y la incorporación de las nuevas cámaras de movilidad que ya son de alta resolución y que se van a conjugar con inteligencia artificial para no solo detectar lo que está pasando, sino poder predecir si hay cuestiones en las que haya que anticiparse, "sobre todo en cuanto a movimientos de personas y posibles aglomeraciones". Además, también estará presente la unidad aérea de Policía Nacional con sus drones, que darán información para actuar en el caso de que se necesite alguna acción inmediata. Para ello, se cerrará el espacio aéreo alrededor de la carrera oficial, de manera que ningún otro dron pueda interferir con los de la Policía. Asimismo, desde hace ya un par de años, se está trabajando en coordinación con todas las comisarías europeas y este año vendrán a Córdoba agentes de la Policía italiana.

Reunión de la Junta Local de Seguridad para organizar el dispositivo especial para la Semana Santa de Córdoba 2026. / Víctor Castro

La subdelegada del Gobierno, Ana López, por su parte, ha expresado su deseo de que todo transcurra sin incidencias en Semana Santa. "Esperamos que cada uno disfrute y viva la Semana Santa a su manera, de la forma que quiera, cultural, religiosa, lúdicamente, como quiera, pero con seguridad", ha deseado.

Controles de tráfico

La Guardia Civil, por su parte, hará como mínimo tres controles de alcohol y drogas diarios tanto en la A-45, como en la A-4 y en la periferia de la ciudad. "Lo que queremos es que no le pase nada a nadie, que todo el mundo disfrute como quiera, como pueda y lo mejor posible", ha indicado López.