La Policía Nacional detiene en Córdoba a un hombre con cinco reclamaciones judiciales por delitos contra el patrimonio

Un aviso por hurto en un comercio terminó destapando una situación mucho más grave. La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre sobre el que pesaban cinco reclamaciones judiciales en vigor dictadas por distintos juzgados de Murcia, todas ellas relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Según ha informado la propia Policía Nacional a través de una nota de prensa, la detención se produjo en la tarde del pasado 16 de marzo, después de que agentes en servicio fueran comisionados por el Cimacc 091 a un establecimiento comercial situado en el Sector Sur de la capital cordobesa tras recibirse un aviso por el presunto hurto de varios productos.

Una vez en el lugar, los agentes identificaron al supuesto autor de los hechos y, al consultar las bases de datos policiales, comprobaron que sobre esta persona constaban cinco requisitorias judiciales vigentes emitidas por diferentes órganos judiciales murcianos.

Cinco reclamaciones judiciales por delitos contra el patrimonio

La información facilitada por la Policía precisa que todas esas reclamaciones estaban vinculadas a delitos contra el patrimonio, un tipo penal que engloba hechos como hurtos, robos o estafas, entre otros.

Tras confirmar la existencia de estas órdenes, los agentes procedieron a la detención inmediata del varón y a su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La actuación pone de relieve, según subraya la Policía Nacional, la importancia de los dispositivos de localización de personas reclamadas por la Justicia, ya que permiten detectar y arrestar a quienes tienen cuentas pendientes con los tribunales, incluso en intervenciones rutinarias o relacionadas con otros hechos delictivos.

Un aviso rutinario que acabó en arresto

El caso evidencia además cómo una actuación inicialmente vinculada a un presunto hurto en un comercio puede derivar en la detención de una persona buscada por varios juzgados. En este caso, la rápida comprobación de antecedentes y requisitorias permitió a los agentes descubrir que no se trataba solo de un incidente aislado.

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Con esta detención, la Policía Nacional en Córdoba refuerza su labor en la persecución de la delincuencia y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales pendientes. Una intervención que comenzó con un aviso comercial en el Sector Sur y acabó con la localización de un hombre que deberá responder ahora ante la Justicia.