Nuevo "caos" en la estación de tren de Córdoba por una incidencia en la señalización en Madrid: "Se ha liado un follón grandísimo de gente"

La estación de tren de Córdoba Julio Anguitaha registrado este miércoles un nuevo "caos", en palabras de un afectado, que ha sido motivado por una incidencia sufrida por Adif en la señalización de estaciones madrileñas. El problema, por tanto, ha afectado al transporte con origen o destino en la capital de España.

Pasadas las 8.00 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha informado, a través de X, de esta nueva incidencia y desde hace una hora anuncia el restablecimiento "con normalidad" del tráfico en las líneas de alta velocidad perjudicadas. El problema se ha localizado en los sistemas de control y gestión de tráfico.

Como se indica, desde las 9.50 horas Adif ha recuperado totalmente la gestión del tráfico ferroviario en Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor. "Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular, si bien, con retrasos significativos", ha precisado la empresa. También avanza que "a lo largo de la jornada, estos retrasos irán disminuyendo progresivamente".

De su parte, Renfe afirma que en este caso no ha sido necesario habilitar transporte alternativo por carretera para los pasajeros afectados en Córdoba. También han sido perjudicadas por el problema las operadoras Iryo y Ouigo.

Los viajeros se acumulan este miércoles en la estación de tren de Córdoba. / Víctor Castro

"Se ha liado un follón grandísimo de gente"

Un afectado ha explicado a este periódico que el tren de su hija, con destino a Madrid, tenía que salir a las 9.15 horas y se ha retrasado 45 minutos. "Aquello ha sido caótico", asegura, abundando en que "dos trenes anteriores que iban a Madrid no tenían información sobre la vía". "Se ha liado un follón grandísimo de gente. Cada vez se iban acumulando más personas en la estación", describe sobre la situación vivida este miércoles en las primeras horas de la mañana.

Su hija vive en León, necesita realizar una conexión en Chamartín y desconoce si llegará a tiempo. "Ahora no sabemos lo que tardan y si llegan a su hora, con independencia de la hora a la que hayan salido", lamenta. A esto añade que "la megafonía, aunque sea anecdótico, no se entiende. Allí había extranjeros, si a nosotros nos costaba entender, ellos se quedarán a oscuras", señala.

Este afectado enmarca lo ocurrido hoy en el escenario que se vive en el transporte ferroviario en España en los últimos tiempos. "Hay retrasos, la media hora no hay quien se la quite, y no indemnizan a los viajeros. Llevamos bastantes meses así", lamenta.