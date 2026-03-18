Nuevo accidente de moto al final de la avenida de Libia en Córdoba un día después de la muerte de un motorista en el mismo lugar

La glorieta de Louvière vuelve a ser escenario de un accidente con una moto implicada un día después del siniestro en el que murió un hombre de 68 años de edad. Un motorista ha resultado herido este jueves por la tarde tras colisionar con una furgoneta en este enclave situado al final de la avenida de Libia, según la información trasladada por el servicio de Emergencias 112 Andalucía a partir del aviso de un equipo del 061, que ha sido el primero en asistir al afectado.

El siniestro se ha registrado en torno a las 18.25 horas. Tras la comunicación del equipo sanitario, el 112 ha dado aviso a la Policía Local de Córdoba, cuyos agentes se han desplazado hasta la zona para instruir el correspondiente atestado y regular el tráfico después del accidente.

Aunque por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del herido, el nuevo choque vuelve a poner el foco sobre uno de los puntos con más tránsito del este de la capital.

Un motorista ha resultado herido, en el suelo, tras colisionar contra una furgoneta, según el 061.. / CÓRDOBA

Un cruce muy transitado en la zona este de Córdoba

La glorieta de Louvière, donde termina la avenida de Libia y comienza la carretera CO-31, soporta un importante volumen de circulación, especialmente en horas punta. Se trata de una conexión habitual para conductores que se desplazan desde barrios como Fátima, Levante y Fidiana hacia el polígono industrial de Las Quemadas.

El nuevo accidente se produce, además, apenas un día después de otro siniestro de extrema gravedad ocurrido en el mismo lugar. Ayer martes, a primera hora de la mañana, un motorista de 68 años falleció tras ser arrollado por un camión. El trágico accidente tuvo lugar sobre las 07.00 horas y provocó importantes retenciones en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local.

Choque múltiple en el acceso a Carrefour Zahira

A ese siniestro mortal se sumó otro accidente registrado también este miércoles, esta vez al mediodía, en el acceso a Carrefour Zahira de la capital cordobesa. El aviso se recibió a las 12.15 horas, lo que movilizó a efectivos del 061, Guardia Civil y Policía Local. En ese caso se vieron implicados cuatro vehículos, aunque no fue necesaria asistencia sanitaria al no registrarse heridos.