El alquiler exprés afecta a Córdoba: un 15% de las viviendas no duran ni un día en el mercado inmobiliario

El 15% de las viviendas alquiladas en Córdoba no llevaba ni siquiera 24 horas en el mercado. Es decir, 1,5 de cada diez viviendas en alquiler en la capital cordobesa anunciadas en el portal inmobiliario Idealista, que es la entidad que ha realizado el estudio, no dura ni siquiera un día con el anuncio activo antes de que un inquilino se decida por ella y cierre el acuerdo. En el caso de la provincia, el dato es muy parecido, de un 14%.

Las estadísticas continúan mostrando hasta qué punto se vuelve difícil el acceso a una vivienda en alquiler en el conjunto de España, y también en Córdoba, ante una oferta que no cubre, a nivel general, la demanda.

Barcelona y Girona lideran el ranking nacional

A nivel nacional, la media es idéntica a la de Córdoba capital, de un 15% de viviendas que apenas duran 24 horas en el mercado, aunque hay varias ciudades con el mercado muy complicado para las personas que buscan un nuevo hogar. Es el caso de Barcelona y Girona, que tienen el porcentaje de los denominados alquileres exprés más elevado, con un 36%, seguidas de Vitoria, con un 30% de anuncios que se cierran en menos de un día.

Anuncio de viviendas en alquiler / Eduardo Parra - Europa Press

Le siguen las ciudades de Lugo (26%), Palma (25%), Cádiz (25%), Guadalajara (25%) y Soria (25%). Por encima del 20% de alquileres exprés se encuentran A Coruña (23%), Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%).

En el resto de grandes mercados la mayor incidencia del alquiler exprés se da en Sevilla, con el 16% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas. Le siguen Valencia y Madrid, que comparten una tasa del 11%, y por último se encuentran las ciudades de Málaga (8%) y Alicante (7%).

Cuatro provincias, libres del alquiler exprés

Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel son las única ciudades en las que este fenómeno no existió durante el cuarto trimestre, mientras que en Orense, Ciudad Real y Cáceres solo supuso el 4%.

El ranking de provincias con más alquiler exprés es muy similar al de capitales, con Barcelona a la cabeza (30%), seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos y Guipúzcoa (27% en ambos casos). Por encima del 20% se encuentran también las provincias de Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22% en las 3), Palencia (21%), Soria y Las Palmas (20% en ambos casos). En la Comunidad de Madrid la tasa se quedó en el 13%.

Por el contrario, Cuenca es la única provincia sin alquiler alquiler exprés (0%), seguida por Ávila y Ourense, que comparten un 5%.

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