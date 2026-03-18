Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 18 de marzo de 2026

Cultura en red

Las ‘Sin escote’ de Clara del Valle

Espectáculo teatral protagonizado por tres mujeres y un hombre. Una joven cantante, su tía abuela demente y una menopaúsica con baja autoestima y peor suerte. El cuarto protagonista es un golfo, Emilio. Con la colaboración de la Asociación de Mujeres Talía.

CÓRDOBA. Centro Cívico Municipal Vallehermoso. Pasaje Candelaria Heredia, s/n. 18.00 horas.

Conferencia

‘Los textos robados a la felicidad’

Aljendro Gándara conversará con María José Martínez sobre Los textos robados a la felicidad. 22 Historias para vivir sin miedo, premio de ensayo Eugenio Trías 2026, dentro del ciclo Pensar en compañía.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. Avda. de América, s/n. 19.00 horas.

Música

Concierto de Sarabanda

El programa Cultura en Red ofrece el concierto Todos mis mundos, de Sarabanda. El acto es de entrada libre hasta cubrir aforo y cuenta con la colaboración de la Vocalía de la Mujer de la Asociación Vecinal La Viñuela.

CÓRDOBA. Centro Cívico Lepanto. Ronda del Marrubial, s/n - Miralbaida. 18.00 horas.

Conferencia

‘El gran mundo del pequeño espacio doméstico: mujeres en al-Ándalus’

Dolores Serrano-Niza, de la Universidad de la Laguna, ofrecerá esta conferencia emarcada dentro de las actividades de la Casa Árabe. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con La Hora del Cuento

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo de Mequetrefe, Máximo Ortega y Ángela Sánchez, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente Sur. 17.00 y 18.00 horas.

Bebeteca

Sesión de lectura para bebés

Habrá sesión de la Biblioteca para Bebé, en la Biblioteca Central Antonio Gala (Ronda del Marrubial, s/n), a cargo de Pilar Nicolás. La Bebeteca es un ciclo dirigido a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres y madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos.