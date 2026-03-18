Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad S. SantaPalcos S. SantaRetrasos alta velocidadMiradorJardines Elena FortúnFestival de la GuitarraCaseteros de la FeriaHuerta CaballerizasTerremoto
instagramlinkedin

Catástrofe ferroviaria

La Fiscalía remite al juzgado de Montoro un anónimo sobre un presunto sabotaje en la vía de Adamuz

Un manuscrito, firmado con iniciales y remitido al Ministerio Público en Barcelona, alude a "una pequeña explosión" en el Alvia y a "dos vías segadas" en el tramo del accidente

Instalaciones del Tribunal de Instancia de Montoro.

Instalaciones del Tribunal de Instancia de Montoro. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha remitido al Tribunal de Instancia de Montoro un manuscrito anónimo que apunta a un presunto sabotaje como causa de la catástrofe ferroviaria ocurrida en Adamuz el 18 de enero pasado. La denuncia, enviada inicialmente a la Fiscalía de Barcelona, destaca la supuesta existencia de "una pequeña explosión" en el tren Alvia y de "dos vías segadas" en el tramo del accidente, e invita a "reflexionar" sobre estas circunstancias.

En un decreto del 25 de febrero pasado, la Fiscalía barcelonesa acordó incoar un expediente gubernativo; remitir las actuaciones a la Fiscalía cordobesa, por considerarla competente territorialmente, y archivar este expediente, enviando la documentación original a Córdoba. A principios del presente mes de marzo, la Fiscalía de Córdoba resolvió remitir la denuncia a la plaza 2 de Instrucción de Montoro, que investiga el siniestro.

En el escrito, fechado en Barcelona a las 06.00 horas del 23 de enero pasado, el denunciante manifiesta su interés por "aclarar el caso Alvia". Para ello, se basa en imágenes captadas por "cámaras tv" que recogen, según manifiesta, "una pequeña explosión entre los vagones intermedios" de este tren. En el caso del Iryo, hace referencia a "dos vías segadas ambas a la vez". Seguidamente, firma la carta y plasma tres iniciales.

La Guardia Civil lo ve "altamente improbable"

La posibilidad de que la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid sufriera un sabotaje que dio lugar a esta catástrofe ha sido barajada desde el primer momento, pero cabe recordar que la Guardia Civil, en su función de Policía Judicial, lo observa como "altamente improbable". Así lo recoge en un atestado remitido a la jueza instructora a mediados de febrero pasado.

Agentes de la Guardia Civil revisan las vías en la zona cero de Adamuz

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan las vías en la zona cero de Adamuz. / Manuel Murillo

Entre las posibles causas del siniestro, el Instituto armado intenta esclarecer si la rotura del riel o de la soldadura que provocó el descarrilamiento del Iryo se debió a un corte realizado con alguna maquinaria o al uso de una sustancia corrosiva o explosiva. Sin embargo, al hilo de las diligencias desarrolladas hasta ahora, valora como "altamente improbable" que el accidente fuese provocado por un sabotaje o una actuación terrorista.

"Anónimo y en Barcelona, ya dice mucho"

Este periódico se ha dirigido al abogado penalista Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, para solicitar su opinión acerca de la aparición de anónimos en procedimientos con un alto impacto social como el relativo a la tragedia de Adamuz. Este profesional afirma que "desconozco los hechos, pero anónimo y en Barcelona, ya dice mucho. Estamos en un Estado de derecho, hay que ver las cosas con causa, con prueba, no se puede lanzar una pedrada al aire", reivindica.

Noticias relacionadas y más

Carlos Arias explica que "mi experiencia es la de todos, gracias a Dios, en Córdoba no hemos tenido nunca algo así, pero estas cosas son caldo de cultivo para muchas denuncias de muchas personas. Siempre acude gente de todo tipo. En principio, credibilidad cero", destaca. Por otra parte, también lamenta que con estas denuncias "se genera alarma y desasosiego en la ciudadanía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
  2. El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
  3. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  4. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  5. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  6. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  7. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  8. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia

Córdoba tiene 47 personas desaparecidas y el 68% son menores de edad

Emacsa culmina la mejora de los Jardines Elena Fortún en Córdoba y renaturaliza su fuente

Emacsa culmina la mejora de los Jardines Elena Fortún en Córdoba y renaturaliza su fuente

La Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba regularizan la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales

La Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba regularizan la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales

Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil blindarán la Semana Santa de Córdoba con IA y 900 efectivos de seguridad

El BOE publica la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba

Comienza el montaje de los palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026

Caja Rural del Sur apoyará al Colegio de Médicos de Córdoba para facilitar la llegada de nuevos MIR

El Cabildo reabre el mirador del Triunfo de San Rafael y prepara una restauración de casi 97.000 euros

Tracking Pixel Contents