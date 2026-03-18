Los fallecidos en Córdoba el miércoles 18 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 19 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Eustaquio León Castro

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Carmen Valero Palomo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia González Soto

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

José Saucedo Gómez

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio San Rafael.

Asunción Baena Jiménez

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio San Rafael.

Antonio Ojeda Guzmán

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio San Rafael.

Juan Fernández Cabrera

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La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el cementerio La Fuensanta.