Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 18 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 19 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Eustaquio León Castro
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Carmen Valero Palomo
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonia González Soto
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Saucedo Gómez
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio San Rafael.
Asunción Baena Jiménez
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio San Rafael.
Antonio Ojeda Guzmán
La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el cementerio San Rafael.
Juan Fernández Cabrera
La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el cementerio La Fuensanta.
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