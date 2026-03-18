Evolución con propósito: Córdoba se convierte en punto de encuentro del conocimiento en discapacidad

El sector de la discapacidad vive un momento de transformación. Los avances en investigación, los nuevos marcos normativos y la evolución de los modelos de apoyo exigen a las organizaciones una actualización constante para seguir ofreciendo respuestas eficaces a las personas y a sus familias. Con este objetivo nace “Evolución con propósito: Nuevos horizontes teóricos y metodológicos para profesionales y organizaciones del sector de la discapacidad”, las Jornadas Científicas que Futuro Singular Córdoba celebrará los próximos 15 y 16 de octubre en Córdoba.

Durante dos días, la ciudad se convertirá en un espacio de encuentro para profesionales, entidades sociales, investigadores, estudiantes y familias, que tendrán la oportunidad de compartir conocimiento, investigación e innovación en torno a los retos actuales del sector. El propósito de estas jornadas es claro: incorporar los últimos avances teóricos, metodológicos y organizativos para mejorar los apoyos a las personas con discapacidad y fortalecer organizaciones más eficaces, sostenibles y orientadas a la calidad de vida.

En un contexto en el que el sector social afronta desafíos cada vez más complejos, desde el envejecimiento de las personas con discapacidad hasta el impacto de las nuevas tecnologías o los cambios legislativos, espacios de reflexión y aprendizaje como estas jornadas se convierten en herramientas clave para impulsar la mejora continua. La transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y la práctica profesional permite que las organizaciones evolucionen, adapten sus modelos de intervención y aumenten su impacto social.

Un programa con ponentes de primer nivel

El programa contará con ponentes de primer nivel y referentes en el ámbito nacional e internacional, procedentes de universidades, instituciones y organizaciones especializadas en discapacidad y tecnológicas. Su participación garantiza una mirada rigurosa, actualizada y multidisciplinar sobre los principales retos del sector.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 15 de octubre, con la participación de Ángela Amate Romero, presidenta de Futuro Singular Córdoba, junto a representantes institucionales. A continuación, abrirá el programa Miguel Ángel Verdugo, una de las figuras más influyentes en el ámbito de la discapacidad a nivel internacional. Catedrático de la Universidad de Salamanca, fundador y director durante casi tres décadas del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y académico de número de la Academia de Psicología de España, Verdugo ofrecerá la ponencia “Análisis contextual y enfoque multidimensional: claves para la mejora de la calidad de vida”, donde abordará los fundamentos de los modelos actuales de apoyo centrados en la persona.

La jornada continuará con una mirada a la trayectoria y evolución de Futuro Singular Córdoba con la ponencia “FSC: 55 años prestando apoyos a personas con discapacidad intelectual”, a cargo de Juan Antonio González, director técnico de la entidad, quien compartirá la experiencia acumulada por la organización a lo largo de más de medio siglo de trabajo en el sector.

A continuación, intervendrá Pedro Jiménez, especialista en el ámbito del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y con una amplia trayectoria en atención temprana y apoyos en edad escolar. En su intervención, “Personas con Autismo. Retos ante una nueva realidad”, analizará los desafíos actuales que plantea el incremento de diagnósticos y la necesidad de adaptar los servicios y recursos a esta nueva realidad.

La programación de la tarde abordará dos cuestiones clave para el futuro del sector. Por un lado, Patricia Navas, profesora de la Universidad de Salamanca e investigadora del INICO, presentará los avances en los procesos de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, un fenómeno cada vez más presente en las organizaciones y que requiere nuevas estrategias de intervención y planificación.

Posteriormente, Marga Cañadas, vicedecana de Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Valencia y directora del Centro de Atención Temprana y Escuela Infantil La Alquería, abordará en su ponencia “Construyendo un sistema de Atención Temprana más coordinado, equitativo y comunitario” la importancia de avanzar hacia modelos de atención temprana más integrados y conectados con la comunidad.

La segunda jornada, el viernes 16 de octubre, pondrá el foco en los desafíos organizativos y de gestión que afrontan las entidades sociales. El día comenzará con la intervención de Horacio Molina, profesor de la Universidad Loyola Andalucía y experto en gestión y liderazgo organizacional, quien presentará el modelo de liderazgo y gestión de la Compañía de Jesús como ejemplo de cultura organizativa basada en valores, propósito y excelencia.

A continuación, el experto en innovación tecnológica Francisco Javier Gómez abordará el papel de la inteligencia artificial al servicio de las organizaciones, una temática de plena actualidad que abre nuevas oportunidades para mejorar procesos, optimizar recursos y ampliar el impacto de las entidades sociales.

La mañana continuará con la intervención de Torcuato Recover, abogado del Ilustre Colegio de Granada, coordinador nacional de la Red de Juristas de Plena Inclusión y especialista en el marco legal de la discapacidad. En su ponencia “Impacto de cambios normativos en la gestión de personas”, analizará las implicaciones de la evolución legislativa en la gestión de las organizaciones y en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

El programa concluirá con una nueva intervención de Miguel Ángel Verdugo, que ofrecerá la ponencia “Desafíos y transformación en organizaciones de apoyo a la discapacidad”, una reflexión final sobre cómo las entidades pueden evolucionar para responder de forma más efectiva a las necesidades actuales, consolidando modelos centrados en la calidad de vida, los derechos y los apoyos personalizados.

Una cita de referencia

Con esta iniciativa, Futuro Singular Córdoba reafirma su compromiso con la generación de conocimiento y la mejora continua del sector, promoviendo espacios donde la investigación, la práctica profesional y la innovación puedan dialogar para construir organizaciones más preparadas y con mayor capacidad de transformación social.

Las inscripciones para estas Jornadas Científicas ya están abiertas, y toda la información sobre el programa, el proceso de inscripción y los detalles del evento puede consultarse en la web oficial: https://jornadas-evolucion-propo-czsiev6.gamma.site/

Córdoba se prepara así para acoger una cita de referencia que reunirá a profesionales y organizaciones comprometidas con el presente y el futuro del sector de la discapacidad. Un espacio para reflexionar, aprender y, sobre todo, evolucionar con propósito.