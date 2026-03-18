Emacsa culmina la mejora de los Jardines Elena Fortún en Córdoba y renaturaliza su fuente

La empresa pública de aguas de Córdoba, Emacsa, ha culminado la mejora de los Jardines Elena Fortún en Poniente y ha iniciado la renaturalización de su fuente. El Ayuntamiento de Córdoba ha recuperado de este modo un estanque que estaba vacío hace apenas cuatro meses, cuando comenzaron las obras en una actuación con un presupuesto de 100.000 euros. La naturalización de esta fuente, que requiere aún de un tiempo para su desarrollo total, se suma a las que ya se han llevado a cabo en la ciudad en el último mandato, dentro del plan municipal de renaturalización de fuentes, un proyecto que ha sido premiado por la FEMP y por la Federación Española de Parques y Jardines. Además de la que este miércoles se inaugura, Emacsa ha impulsado el ajardinamiento de la fuente de Las Tendillas o la fuente de la avenida Vallellano, entre otras muchas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, han destacado, por un lado, la colaboración entre delegaciones municipales para acometer esta reforma demandada por los vecinos y, por otro, la aportación de la Junta de Andalucía, que les ha permitido trabajar con especies autóctonas que están protegidas. "Este nuevo estanque permitirá que se desarrolle no solo esa flora autóctona, sino también la fauna autóctona", ha indicado el responsable municipal para detallar que en el estanque no solo habrá anfibios, sino que a este ecosistema se acercarán mirlos y patos.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola. / Víctor Castro

Detalles de los trabajos

La actuación de la fuente ha consistido en la transformación del vaso en un espacio multifuncional con capacidad de retención cuando haya precipitaciones, filtrado y depuración del agua lo que supone contar "con un sistema urbano de drenaje sostenible". La fuente tendrá nenúfares y otras especies acuáticas, una lámina de arena de río tanto en su zona central como en el exterior, y en sus alrededores, especies adaptadas a condiciones de agua y humedad variables, como la espadaña, el lirio amarillo o el junco. El perímetro también se ha transformado, ya que se ha revestido con piedra artificial.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha acometido la mejora integral del parque, que estaba muy deteriorado, arreglando las pasarelas y eliminando elementos que podían ser peligrosos. Además, se ha hecho una reproducción de camino romano en los senderos del parque y mejorado el mobiliario del mismo.

Actuaciones de renaturalización del estanque en los Jardines Escritora Elena Fortún / Víctor Castro

Apuesta por el verde

El alcalde, por su parte, ha dicho que esta actuación es "una apuesta por el verde, que está en nuestro eje de la agenda Córdoba una apuesta por la sostenibilidad ambiental", y que nos permite un ahorro y menor consumo de agua. En segundo lugar, aporta más vegetación autóctona que nos ayuda también en el control de plagas como los mosquitos. Y, en el caso concreto de ese parque, la actuación garantiza los espacios de convivencia.