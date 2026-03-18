La Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba regularizan la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales.

Córdoba despeja uno de los trámites clave para el futuro de las Caballerizas Reales. La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital han firmado una adenda al convenio de cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales con la que regularizan su situación administrativa, amplían las posibilidades de uso del espacio y dan estabilidad a largo plazo a uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la ciudad.

La información ha sido trasladada por el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras la firma de un documento que, según ambas administraciones, permitirá avanzar en proyectos estratégicos vinculados al mundo del caballo y al uso cultural y turístico de este entorno.

Fuentes ha subrayado que “la adenda del convenio va a permitir hacer un uso mucho más eficaz y eficiente de esas magníficas instalaciones” y ha asegurado que este paso resulta fundamental para poner en marcha iniciativas que llevan tiempo sobre la mesa. En ese sentido, ha señalado que de este acuerdo depende que “se pongan en carga proyectos muy importantes para la ciudad y la provincia” con el objetivo de que Caballerizas Reales sea “un referente a nivel internacional del mundo del caballo”.

Más plazo y más margen para desarrollar proyectos

El convenio suscrito en 2010 entre ambas instituciones contemplaba la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales al Ayuntamiento por periodos de cinco años ampliables por tramos iguales hasta un máximo de cinco. Con esta nueva adenda, el marco cambia de forma sustancial.

A partir de ahora, la parcela cedida deberá destinarse a los fines previstos en un plazo máximo de cinco años y mantener ese uso durante los 30 años siguientes. Además, el acuerdo flexibiliza los usos permitidos, algo que, según las administraciones firmantes, facilitará la implantación de los proyectos previstos en el recinto.

La Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba regularizan la cesión de la Huerta de las Caballerizas Reales, / CÓRDOBA

Para la Diputación, este cambio permitirá al Consistorio contar con la autorización administrativa necesaria para impulsar actuaciones en un conjunto histórico y patrimonial de primer nivel. Fuentes ha remarcado que esta actualización del convenio contribuirá a “reforzar el atractivo turístico” de un espacio que ya considera una referencia dentro de la ciudad.

El Ayuntamiento vincula la adenda al futuro de Córdoba Ecuestre

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha incidido en que la firma no solo busca regularizar la cesión de la Huerta, sino también dar seguridad al proyecto ligado a Córdoba Ecuestre, entidad que, según ha explicado, lleva años en una situación precaria dentro de estas instalaciones.

Bellido ha señalado que esta medida permitirá crecer con el Centro Internacional del Caballo que plantea dicha entidad. “Para llegar a ese fin necesitábamos tener todo en orden”, ha afirmado, agradeciendo a la Diputación el desbloqueo de una situación que hasta ahora estaba limitada en el tiempo y en determinados usos.

El regidor ha defendido que esta nueva realidad administrativa ya es coherente con el proyecto que se quiere desarrollar en Caballerizas Reales, uno de los espacios más emblemáticos del conjunto histórico Alcázar-Caballerizas.

Un paso para avanzar en la gestión del conjunto histórico

Con esta adenda, las instalaciones ganan estabilidad administrativa, lo que permitirá seguir avanzando en los trámites necesarios para mejorar la gestión del centro. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento cuenta ya, según se ha explicado, con los informes urbanísticos necesarios y con esta actualización del convenio por parte de la Diputación, un requisito imprescindible para continuar su desarrollo.

La operación supone, en la práctica, ordenar jurídicamente un espacio clave para la estrategia patrimonial y turística de la ciudad. También abre la puerta a una gestión más ambiciosa de un recinto llamado a reforzar la proyección de Córdoba en el ámbito cultural, ecuestre y turístico.

La firma de esta adenda deja así encarrilado uno de los asuntos pendientes de las Caballerizas Reales. Un paso administrativo, sí, pero con una clara dimensión política y de ciudad: convertir este enclave histórico en un motor estable de actividad, identidad y atracción para Córdoba y su provincia.