Cuatro vehículos implicados en un nuevo accidente en la avenida de Libia

Una colisión múltiple en la avenida de Libia, a la altura de la glorieta de acceso a Carrefour Zahira de Córdoba capital, ha movilizado este mediodía a los servicios de emergencia. El aviso se ha registrado a las 12.15 horas, lo que ha llevado al 112 a activar a efectivos del 061, Guardia Civil y Policía Local.

En el accidente se han visto implicados cuatro vehículos, aunque, según las primeras informaciones, no ha sido necesaria asistencia sanitaria, ya que no se han registrado heridos. El siniestro ha resultado más aparatoso que grave y ha provocado momentos de cierta tensión en la zona, aunque la situación ha quedado controlada poco después.

Un fallecido esta semana en el mismo lugar

Cabe recordar que este mismo entorno de la avenida de Libia registró ayer un accidente mortal en la glorieta de Louvière, cuando un motorista, varón, de 68 años de edad, falleció tras ser arrollado por un camión.