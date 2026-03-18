Córdoba tiene 47 personas desaparecidas y 32 de ellas son menores de edad

Córdoba tiene 47 personas desaparecidas y 32 de ellas (el 68%) son menores de edad. Se trata de las denuncias que se encontraban activas al cierre de 2025, sobre las que existe una investigación policial en curso y un señalamiento policial activo, según explica el Ministerio del Interior en su último informe anual.

De las 47 personas que son buscadas por fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia, 32 son menores de edad como se indica. En este grupo se encuentran 23 hombres y nueve mujeres. Otras 15 personas son adultas. El balance del año pasado también pone de relieve que Córdoba es el territorio andaluz con menos desaparecidos.

Sus 47 casos contrastan con las 675 personas desaparecidas de Cádiz, una provincia que lidera el ranking nacional por el número de denuncias activas. De otro lado, en Almería tienen 348 personas en paradero desconocido; en Málaga, 274; en Granada, 269; en Sevilla, 131; en Huelva, 110, y en Jaén, 54.

250 denuncias en 2025

Interior recuerda que el porcentaje de resolución de casos es del 96% en España y augura que "el número de denuncias activas que forman parte del año 2025 se irá reduciendo durante el transcurso del próximo año, a medida que se resuelvan los casos bajo investigación". De hecho, el año pasado se presentaron 250 denuncias en Córdoba.

De ese total, 150 correspondieron a hombres y un centenar, a mujeres. Además, el 67% aludían a menores de edad. En este último caso, los varones (98) volvieron a ser mayoría respecto a las mujeres (70). Desde los servicios sociales, sin embargo, han indicado tradicionalmente que muchas denuncias se relacionan con menores de edad que abandonan los centros donde son tutelados o acogidos, y, tiempo después, se reintegran o se marchan a otros países. En ocasiones, la misma persona se fuga más de una vez a lo largo del año.

La mayoría de desapariciones son voluntarias

Los datos estadísticos también confirman la relevancia de este grupo a nivel nacional, aunque no ofrecen el detalle por provincias. Así, el año pasado se denunciaron 25.086 desapariciones en España y de estas han sido catalogadas 8.477 (el resto están pendientes de clasificar por las fuerzas de seguridad). De acuerdo con el informe del ministerio, un 88% fueron voluntarias y las otras fueron involuntarias o forzosas. Dentro de las desapariciones conscientes o voluntarias, sobresalen los 2.440 casos de menores en centros de acogida y las 3.578 ausencias intencionadas de adultos.

Interior también indica que el porcentaje de casos pendientes de resolver suele situarse en torno al 2% del total de las denuncias recogidas en el sistema. En Córdoba, el buscador del Centro Nacional de Personas Desaparecidas informa de las desapariciones de Paco Molina, al que se perdió la pista en la capital en 2015; Ángeles Zurera, desaparecida en Aguilar de la Frontera en 2008; Juan V. E., a quien se busca desde el 28 de febrero pasado, y Nasser F., de 12 años de edad, desaparecido en Montilla en 2023.

25 menores extranjeros ausentados

Por otra parte, la estadística hace referencia a los menores extranjeros ausentados de los centros de acogida y sobre los que se ha extinguido la tutela de la Administración porque ya ha transcurrido un año de la desaparición o porque han cumplido la mayoría de edad. Sobre estas personas, también existe un señalamiento policial en vigor, pero se contabilizan de forma independiente.

Interior indica que, en ocasiones, estas personas pueden ser localizadas en España o en cualquier otro país del espacio Schengen. A nivel nacional se registran 7.945 denuncias en total (formuladas a lo largo de los años) y 25 se han presentado en Córdoba. Marruecos, Argelia y Guinea son las tres nacionalidades más destacadas de los desaparecidos.