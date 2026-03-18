Comienza el montaje de los palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026

El entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba comienza ya a vivir el trasiego de los días previos a la Semana Santa, que este año se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Ya se ha comenzado con el montaje de los palcos y sillas que conformarán la carrera oficial de las 39 hermandades que tienen previsto procesionar este año, una más de lo habitual, tras la incorporación de la Presentación al Pueblo a la jornada del Lunes Santo.

En cuanto al recorrido común, no presenta variación con respecto a años anteriores. De esta forma, la carrera oficial dará comienzo un año más en la Puerta del Puente para continuar hacia la calle Torrijos y de ahí a Cardenal Herrero. El acceso al Patio de los Naranjos se hace por la puerta del Perdón y la entrada al templo se ejecuta por la puerta de las Palmas.

El entorno de la Mezquita-Catedral se prepara ya para los días de Pasión / A. J. González

Tras hacer la estación de penitencia en el interior de la Catedral, los pasos vuelven a salir al Patio de los Naranjos y abandonan el monumento por la puerta de Santa Catalina hacia Magistral González Francés. Cabe recordar que si bien habrá sillas en el Patio de los Naranjos, el acceso es libre al resto de zonas.

Venta de palcos y sillas

La Agrupación de Hermandades y Cofradías abrió el plazo para adquirir palcos y sillas para la Semana Santa de 2026 a mediados de febrero, tras iniciarse la renovación de abonos a finales de 2025. Sobre los precios, el abono de palco de seis plazas vale 480 euros, el abono en el Patio de los Naranjos vale (seis plazas) vale 540 euros y el abono de silla, 100 euros.

Inicio del montaje de los palcos de Semana Santa. / A. J. GONZÁLEZ

Por otro lado, hace poco más de una semana se abrió el plazo para la venta de sillas para días sueltos. En este caso, el precio es de 22 euros por silla y día, a excepción de la mañana del Domingo de Ramos, con un precio de 6 euros.

Canales de venta

La venta ya se encuentra disponible a través de la página web oficial de la Agrupación, que ha querido facilitar la tramitación online de manera ágil y segura. Asimismo, quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial pueden acudir a la sede de la institución, situada en calle Isaac Peral, número 6. El horario de atención al público es el siguiente:

Mañanas: de 9:00 a 13:00 horas (lunes, miércoles y viernes).

Tardes: de 17:00 a 20:00 horas (de lunes a jueves).