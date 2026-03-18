CECO convoca a administraciones y sectores cordobeses para analizar la falta de AVE directo a Málaga en Semana Santa

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ante las negativas consecuencias, "fundamentalmente para el sector turístico", que tendrá durante la próxima Semana Santa el que persista la falta de conexión directa por AVE con Málaga, ha convocado, para el próximo día 23 en la sede de CECO, a representantes de todas las administraciones públicas y de los sectores cordobeses afectados, al objeto de proponer la adopción de "medidas" y también la presentación de "reclamaciones" ante el "perjuicio" que sufrirá Córdoba.

Impacto en el turismo y sectores afectados

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Antonio Díaz ha explicado que la falta de esa conexión directa en AVE con Málaga afecta principalmente a los sectores hotelero y hostelero "de Córdoba capital y de la provincia y más en las fechas de Semana Santa", sufriendo también las consecuencias, además de los hoteles y establecimientos hosteleros, "los apartamentos turísticos, las agencias de viajes, los guías turísticos y el comercio".

Por eso, desde CECO se ha "propiciado la convocatoria de una reunión el próximo lunes, día 23", en la propia sede de CECO, "donde estarán el alcalde (José María Bellido), el presidente de la Diputación (Salvador Fuentes), el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía (Adolfo Molina) y la subdelegada del Gobierno central (Ana López), junto con los presidentes de los sectores turísticos" afectados.

El objeto de dicha reunión, según ha señalado, será el de "analizar en profundidad la repercusión, fundamentalmente económica y de desarrollo empresarial durante toda la Semana Santa" que tendrá la ausencia de la conexión directa por AVE con Málaga, "y las posibles medidas a adoptar", además de "las reclamaciones a efectuar, lógicamente a Adif y a la Administración central".

Anulaciones y posibles reclamaciones

Antonio Díaz, quien ha aclarado que todavía no se han cuantificado las posibles pérdidas para el sector turístico cordobés, sí que ha afirmado que "se están produciendo anulaciones" de reservas, y "no van tan rápidas las confirmaciones como en otros años" y esta situación está provocando "malestar".

En cuanto a las medidas que CECO puede proponer que se adopten, Antonio Díaz ha matizado que los representantes de la confederación, "en primer lugar", van "a escuchar a los sectores" afectados y, una vez conocidas "las consecuencias" que les acarrea la falta de conexión directa en AVE con Málaga, habrá que "ver qué medidas se pueden proponer".

Junto a ello y respecto a las mencionadas reclamaciones a presentar, el presidente de CECO ha dicho haber escuchado "unas declaraciones muy potentes de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, con respecto a la repercusión que para la ciudad de Málaga y la provincia de Málaga está teniendo la falta de comunicación ferroviaria, y ya están valorando unas reclamaciones judiciales de cuantía millonaria, como es lógico, porque los daños son muy graves y, colateralmente, Córdoba también está en esa línea".