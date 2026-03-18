Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026

Dos meses antes del inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2026, que encenderá su alumbrado el 22 de mayo por la noche, ya se conoce el listado provisional de caseteros, en el que se echan en falta tres nombres, se ha adjudicado el contrato para la colocación de toldos en El Arenal y ha dado comienzo el montaje de la portada. Mientras la fiesta calienta motores, los caseteros siguen haciendo números y ya alertan del nuevo incremento de los costes de montaje y de la reducción progresiva de la rentabilidad.

Según el presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, Javier González, y el presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, en los últimos años se está produciendo un incremento anual de en torno al 10% y este año aún no saben si será mayor debido a la crisis provocada por la guerra en Irán, que ha disparado los precios de muchos productos y servicios en las últimas semanas. Según González, "los presupuestos en muchos casos aún no están cerrados, por lo que todavía hay mucha incertidumbre". Lo que tiene claro es que la renuncia de algunas casetas tiene que ver con que cada vez requiere más inversión montar una caseta en Córdoba. Pese a ello, la asociación sigue creciendo. "El año pasado se unieron tres casetas y este año esperamos otra incorporación", ha indicado, reforzando así el modelo de caseta que promueven.

A. J. González

Después del intenso calor de la última feria, todos los caseteros están expectantes por la colocación de los toldos: "Es una necesidad con las temperaturas que tenemos en Córdoba, estamos deseando ver si es efectivo y reduce las temperaturas en el recinto". En eso coinciden con las casetas populares. Alfonso Rosero recuerda la experiencia del año pasado como "algo imposible", por eso defiende que se adopten "todas las medidas necesarias para que el recinto sea más habitable". Respecto a los costes, explica que "cada vez habrá más renuncias de caseteros que o bien no pueden asumir la inversión o no quieren poner en peligro su patrimonio cuando no tienen garantizada la rentabilidad".

Foto de archivo de la Feria de Córdoba, donde las temperaturas son muy altas. / AJGONZALEZ

Este año, se anunció la renuncia de tres casetas de las hermandades de La Misericordia, Santo Sepulcro y la caseta de La Quadra, que, según han aclarado sus responsables, "sí está admitida aunque figuraba por error en el listado de renuncias". Así que La Quadra sí montará caseta.

Las casetas tradicionales se han mostrado satisfechas porque las bases se hayan publicado con meses de antelación, si bien hay cuestiones que se regularán en las ordenanzas y confían en que se aprueben lo antes posible. Entre ellas, señalan la obligación de cada año el proyecto de caseta, "aunque sea el mismo la mayoría de las veces". Por eso, han pedido que se sustituya el trámite por una declaración responsable, algo que ha sido aceptado y que está pendiente de aplicación.

El trazado de la A-4 y la Feria

Por su parte, Rosero señala la preocupación de sus socios por la Feria a medio y largo plazo. "Ya es seguro que la autovía y la circunvalación a su paso por Córdoba duplicará la calzada de la A-4 y pasará de cuatro a ocho carriles", recuerda, "eso va a suponer que se pierda toda la zona de aparcamiento y la Feria no se puede celebrar sin aparcamiento". Por eso cree que "es una cuestión a tener muy en cuenta, recabar la información más detallada sobre lo que va a suponer y valorar qué se hace", explica, "hay que ver si hay alguna solución porque si no, no tiene sentido seguir invirtiendo en ese recinto si no tiene futuro".