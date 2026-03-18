La caseta Malva y Oro no estará tampoco este año en la Feria de Córdoba: "No nos convence el sitio"

La hermandad de La Misericordia ha renunciado por segundo año consecutivo a participar en la Feria de Córdoba y retomar la caseta Malva y Oro, una de las clásicas de El Arenal. Según el vocal de la cofradía, José Manuel Maqueda, pregonero este 2026 de la juventud de la Semana Santa en Córdoba, no montarán caseta porque "el sitio que nos han adjudicado y las dimensiones no nos convencen".

En la última convocatoria, un error en la presentación de la solicitud les dejó sin su ubicación en la calle Tendillas 7, "un sitio muy goloso". Inicialmente, fueron excluidos y después renunciaron al no encontrar adecuada ninguna de las ubicaciones que quedaban disponibles.

Este año, la situación se ha repetido y aunque el listado es provisional, Maqueda ha confirmado que no estarán. "Hasta el año pasado, siempre habíamos estado en El Arenal y antes, en Vallellano, pero a día de hoy, montar una caseta supone una inversión muy grande y si no tienes claro que vaya a haber beneficio, no merece la pena para una hermandad", explica convencido. "Hemos sido prudentes, cada vez se exigen más cosas y si eres amateur en temas de hostelería como nosotros, no compensa", señala. En su opinión, "es muy lógico que aumente el control por seguridad, pero nosotros no somos profesionales y no podemos arriesgarnos".