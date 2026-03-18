Caja Rural del Sur apoyará al Colegio de Médicos de Córdoba para facilitar la llegada de nuevos MIR.

La llegada de nuevos médicos a Córdoba, especialmente a los pueblos, suma un nuevo respaldo institucional. El Colegio de Médicos de Córdoba y Caja Rural del Sur han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera apoyará la actividad principal de la corporación colegial y, de forma específica, la mejora del acceso de nuevos colegiados, con especial atención a los médicos internos residentes (MIR) destinados en la provincia.

Según la información facilitada por ambas entidades, el convenio tiene como finalidad contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad y de su área de influencia, con una mirada concreta hacia el medio rural, donde la captación y fijación de profesionales sanitarios sigue siendo uno de los grandes desafíos.

La firma del acuerdo se ha celebrado en la sede oficial del Colegio de Médicos de Córdoba y ha contado con la participación de su presidenta, María del Carmen Arias Blanco, acompañada por miembros de la junta directiva colegial, y del director de la Unidad de Negocio de Córdoba 3 de Caja Rural del Sur, Andrés Jurado Luna.

Apoyo a los MIR que lleguen a Córdoba y a los destinos rurales

Tanto el Colegio como la entidad financiera han puesto el foco en la importancia de apoyar la atención, la formación y el mejor desarrollo profesional de los MIR que eligen la provincia de Córdoba para iniciar esta etapa clave de su carrera.

La atención se centrará de manera especial en quienes se incorporen a zonas rurales y en los futuros médicos de familia, perfiles especialmente necesarios en muchas comarcas cordobesas. Para ello, Caja Rural del Sur destinará durante tres años una cantidad económica procedente de su Fondo de Educación y Promoción, con el objetivo de respaldar a este colectivo que llega por primera vez a la provincia.

La medida busca facilitar la integración de estos profesionales y reforzar la capacidad de atracción de Córdoba como destino formativo y laboral, especialmente en aquellos territorios donde resulta más complicado cubrir plazas médicas estables.

Un convenio con impacto en la profesión y en el territorio

El Colegio de Médicos de Córdoba, como corporación de derecho público encargada de la representación institucional y de la defensa de la profesión médica en la provincia, será además el encargado de dar difusión a este acuerdo entre sus colegiados y entre los MIR que se vayan incorporando próximamente.

El convenio refuerza así la colaboración entre una entidad colegial y una cooperativa financiera con fuerte implantación territorial, en una estrategia que conecta sanidad, formación médica y cohesión social, especialmente en el ámbito rural.

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En una provincia donde el acceso a profesionales sanitarios en determinadas zonas sigue marcando buena parte del debate público, esta alianza entre Caja Rural del Sur y el Colegio de Médicos de Córdoba pone el acento en una idea clara: apoyar a quienes empiezan también es una forma de fortalecer el futuro de la atención médica en Córdoba.