Córdoba recupera uno de sus rincones más singulares en pleno corazón patrimonial de la ciudad. El Cabildo Catedral ha reabierto al público el mirador del Triunfo de San Rafael, un espacio histórico que vuelve a estar accesible tanto para cordobeses como para visitantes y que permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 9.00 a 18.00 horas.

Según ha informado el propio Cabildo Catedral de Córdoba, esta reapertura se acompaña además de una nueva actuación sobre el monumento, ya que la institución acometerá en breve la restauración del Triunfo de San Rafael, una intervención que asumirá íntegramente con una inversión cercana a los 97.000 euros, explica el Cabildo en una nota de prensa.

La actuación será ejecutada por la empresa especializada Anbar 2002 SL, bajo la dirección de Anabel Barrena Herrera, y se centrará en la limpieza de materiales para eliminar contaminación y residuos acumulados en la superficie, así como en la consolidación y el sellado de las zonas descohesionadas. Los trabajos concluirán con la aplicación de un tratamiento de protección para mejorar la conservación del conjunto.

Restauración para proteger un símbolo de Córdoba

El objetivo principal de esta intervención es garantizar la adecuada preservación del monumento para las próximas generaciones, al tiempo que se refuerza su valor histórico, artístico y devocional dentro del patrimonio de Córdoba.

El Cabildo de Córdoba reabre el mirador del Triunfo de San Rafael y prepara una restauración de casi 97.000 euros / A. J. González

El Cabildo explica que esta actuación se enmarca en la línea de trabajo orientada a la conservación del patrimonio, "una estrategia que busca no solo mantener en buen estado los bienes que custodia la institución, sino también contribuir a enriquecer la oferta cultural y turística de la ciudad".

La recuperación del mirador del Triunfo de San Rafael permite, además, y según indica, volver a poner en uso un enclave emblemático que forma parte de la imagen monumental de Córdoba y que ofrece una nueva posibilidad de acercamiento al patrimonio religioso local.

Un nuevo impulso a los recorridos culturales

Junto al componente patrimonial, el Cabildo Catedral subraya un segundo objetivo con esta reapertura: la diversificación de los recorridos culturales de la ciudad. La institución considera que la puesta en valor de este espacio permitirá ampliar la experiencia de quienes visitan Córdoba y repartir mejor los flujos turísticos por distintos enclaves de interés.

El Cabildo de Córdoba reabre el mirador del Triunfo de San Rafael y prepara una restauración de casi 97.000 euros. / A. J. González

El Cabildo explica que con ello se refuerza la idea del "patrimonio religioso como un motor cultural y turístico de primer nivel, capaz de generar nuevas visitas y de ofrecer al público una lectura más completa de la riqueza monumental cordobesa".