El BOE publica la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nombramiento de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba, por lo que ha sido renovado en el cargo como responsable del Ministerio Público en la provincia durante cinco años más. En su propuesta, la Fiscalía General del Estado valoró el plan de actuación presentado, donde sobresale la apuesta por la optimización de los medios personales y materiales, y el trabajo en equipo.

El BOE difunde hoy el Real Decreto, fechado este martes, que recoge la propuesta formulada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes después de superar, entre otros trámites, la deliberación del Consejo de Ministros celebrado ayer.

La Fiscalía General del Estado anunció el 27 de febrero la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba. La decisión se enmarcó en los 17 nombramientos acordados por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, tras la audiencia preceptiva al Consejo Fiscal. Estas designaciones fueron propuestas al Gobierno de España.

Acerca de Fernando Sobrón, Teresa Peramato señaló, entre otras ideas, que "su currículum y su minucioso plan de actuación muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba". Fiscal desde el año 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y a partir de 1993 ejerce en la de Córdoba, de la que es fiscal jefe desde 2021. Se ha especializado en Menores, Cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo, y lo Social.

Teresa Peramato basó su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia, y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, "que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía", precisó el pasado febrero.