Turismo
Bellido alerta del impacto de la desconexión ferroviaria con Málaga en el turismo de Córdoba y cifra en un 20% menos las reservas de Semana Santa
La falta de trenes de alta velocidad con Málaga impacta negativamente en el turismo cordobés, según el regidor, quien teme la pérdida de visitantes provenientes del principal 'hub' de entrada andaluz
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha cifrado en un 20% menos las reservas de Semana Santa en la capital respecto al año pasado. "Y creo que me he quedado corto", ha añadido el regidor preocupado a preguntas de la prensa por el efecto que la falta de conexión por tren con la ciudad de Málaga pueda tener en esas reservas turísticas. El regidor ha explicado que la previsión del sector de cara a la Semana Santa 2026 era ya poco optimista, con reservas que ya estaban más bajas que en años anteriores, si bien se confiaba en las reservas de última hora. La irrupción de esta penúltima variable de la desconexión de la alta velocidad con Málaga da ya por cercenado ese hilo de esperanza al que se aferraba el sector.
"Nos afecta mucho porque perdemos una conexión principal con el segundo hub de entrada que tiene Córdoba", ha aseverado el alcalde. "Es decir, el Aeropuerto Internacional de Málaga, incluso el Puerto de Málaga, son el principal hub de entrada de turistas en Andalucía. Dentro de Andalucía es donde más turistas entran a Andalucía es por Málaga y nosotros teníamos una conexión privilegiada con ellos a través de la alta velocidad y eso ahora mismo está interrumpido y lógicamente parte de ese flujo de turismo lo perdemos". Bellido descarta que ese turismo potencial llegue a Córdoba por otros medios: "Simplemente no van a venir, por eso es una pésima noticia".
Diálogo entre instituciones
El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento de Córdoba está trabajando con el resto de instituciones perjudicadas en posibles soluciones y, sobre todo, en actuaciones que se puedan llevar a cabo conjuntamente. "Estamos en conversaciones para ver qué se puede hacer". Asimismo, el Consistorio tiene prevista una reunión con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para abordar también la situación y ver qué puede hacerse. "Ya sabemos que la Semana Santa no se va a arreglar, pero sí por lo menos ver qué podemos hacer para tratar de que los efectos sean los menores posibles o en su caso ver cómo podemos ayudar al sector para que las consecuencias de esos efectos, pues no se traduzcan en cierre de empresas o en pérdida de empleo, que es lo que podemos temer también".
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