El Ayuntamiento de Córdoba inicia la limpieza de la barbacana de la Puerta Sevilla y el lienzo de la muralla hasta el río

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la limpieza de la barbacana de la Puerta de Sevilla y continuará estos trabajos en torno al lienzo de muralla que se despliega hasta el río Guadalquivir. Los trabajos los va a acometer al alimón la Delegación de Infraestructuras y la empresa municipal de limpieza, Sadeco, que desde este lunes coordina el mismo delegado, Miguel Ruiz Madruga. De hecho, esta es la primera actuación que se hace bajo esa dirección única que ordenó en su última remodelación de gobierno el alcalde, José María Bellido, con vistas a mejorar las sinergias de ambas áreas.

La intervención en la barbacana de esta parte de la ciudad incluirá labores de limpieza, desbroce y retirada de la maleza, hierbas y arbustos que han proliferado después de las últimas precipitaciones, según informa el responsable municipal. La actuación ha comenzado por la muralla anexa a la Puerta de Sevilla y se espera que mañana jueves los operarios municipales pasen a recoger los restos de poda ya desbrozados. Además, se prevé que Sadeco entre con su maquinaria para limpiar a fondo la barbacana la semana próxima, es decir, justo antes de la Semana Santa. Esta parte del casco ha acumulado, además, mucho barro con la última crecida del río Guadalquivir en febrero.

Con esta actuación, el equipo de gobierno busca dar cumplimiento a parte de una moción aprobada por el Pleno de Córdoba de mejoras en el barrio del Alcázar Viejo. El documento incluía la obligación de acometer obras de mejora en la muralla, vía pública, luminarias, accesos, sustitución de contenedores de basura y equipamientos públicos, entre otras cuestiones.

Historia de una puerta que cambió de sitio

Los estudios más recientes datan la Puerta de Sevilla, que da acceso al barrio de San Basilio, en época islámica, pudiendo haber tenido función defensiva del propio Alcázar de los Reyes Cristianos o de acueducto. Sin embargo, la puerta que hoy conocemos no es la misma que había en la antigüedad: ni tenía ese aspecto ni estaba exactamente en esa ubicación, ya que fue reconstruida en 1958, tras haber sido demolida años antes por motivos urbanísticos. El paseo desde la Puerta Sevilla hasta el río se iluminó por primera vez en 2003, aunque posteriormente esa iluminación ha sido mejorada con el patrocinio del Plan de Excelencia Turística del Ayuntamiento.

Dos mujeres pasean paralelas a la muralla de la calle Cairuán. / AJ González

Estanques de Cairuán

La muralla de la Medina está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) e incluye un tramo de unos 360 metros de muralla, con siete torreones y la Puerta de Almodóvar, que es de las pocas grandes puertas islámicas que han pervivido hasta hoy. Otros tramos de esta muralla, como el que está situado en Cairuán, también presentan en la actualidad maleza y hierbas que requerirían ser eliminadas. Además, también en esa calle, el Ayuntamiento tiene pendiente la actuación en los estanques que están vacíos desde el año 2018. Desde entonces, estas piscinas que aportaban una belleza singular a este enclave patrimonial de la ciudad están a la espera de la reparación de las fugas y filtraciones que tienen. La Gerencia de Urbanismo pidió a Emacsa que vaciara los estanques por esas filtraciones, que estaban perjudicando, además, al lienzo medieval.

El informe de Emacsa determinó la causa de aquellas filtraciones (el detonante fue una grúa que estaba trabajando en las obras de rehabilitación de la Sinagoga de Córdoba y que provocó el hundimiento puntual de uno de sus contrapesos en el foso) y apuntaba la intervención que requería para frenar la humedad por capilaridad y restaurar los vasos. Urbanismo dispone de una partida de 150.000 euros en sus presupuestos para esta tarea desde el año 2021.