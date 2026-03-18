El Ayuntamiento de Córdoba adjudica el contrato de los controladores de los patios para las ediciones de 2026 y 2027

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el contrato para los controladores de los patios, tanto para las ediciones de 2026 y 2027 del concurso como para el programa Patios en Navidad. Cuatro empresas optaban al contrato, que rozaba de salida los 600.000 euros al contemplar, además de las ediciones señaladas, otras dos prórrogas. Finalmente, ha sido la empresa Incentifor la que se ha hecho con él (ya tiene experiencia), tras presentar una oferta de 338.376,5 euros (sin contar las prórrogas) y que ha introducido mejoras en las condiciones pedidas, como incorporar al menos 30 personas con dominio de un idioma más allá del español y 45 con dos idiomas o más. También ampliará en tres prendas el equipamiento básico exigido.

En cuanto a las condiciones de estos controladores, se establece un precio base de 22 horas la hora en el contrato municipal. Para la fiesta de Los Patios se busca a 75 controladores que trabajarán 14 días en 2026 y otros 14 en 2027, haciendo un total de 7.350 horas. Para los Patios en Navidad, se busca a diez controladores, que trabajarán 16 días en ambas ediciones, 640 horas en total.

¿Qué hacen los controladores?

La labor de los controladores de los patios, que existe desde hace años, es variada. La principal es controlar el acceso a los recintos haciendo cumplir el aforo máximo marcado en cada uno. Pero la cosa no se queda aquí, también deben saber dar información básica sobre lugares de interés de la ciudad, deben trasladar las posibles incidencias que ocurran a la Delegación de Fiestas y hacer un resumen diario de afluencia. Una vez acabe la cita, tienen que elaborar una memoria final con todos los datos.

Imagen de archivo de un controlador en el Alcázar Viejo. / A. J. GONZÁLEZ

Como se recordaba en la memoria de la licitación, "se trata de un contrato con una gran proyección social, por tanto, las empresas adjudicatarias deberán prestar un servicio a la ciudadanía en condiciones de eficiencia y calidad, lo que implica unas condiciones salariales y contractuales justas, con el fin de evitar efectos negativos en la prestación de un servicio que el Ayuntamiento pretende que sea amable, eficaz y eficiente".

Idiomas

Una de las mejoras de oferta valoradas era que el personal hablase correctamente un idioma distinto del español (inglés, francés, alemán, árabe o chino). La empresa adjudicataria, además, tiene que dotar a su personal de mínimo dos camisetas de trabajo y el sistema de contador de asistentes.