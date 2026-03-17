La investigación del accidente de Adamuz sigue sumando frentes dos meses después de la tragedia, con los focos puestos en Adif y en una soldadura que pudo romperse el día antes del siniestro. Por otro lado, Córdoba dibuja también otra realidad en el mercado laboral, donde las mujeres ganan peso por formación y empleo. En concreto, más de la mitad de las mujeres ocupadas en la provincia tienen educación superior, frente a un tercio de los hombres. En paralelo, la incertidumbre se mantiene en las Margaritas. La Guardia Civil descarta por ahora una muerte natural del dueño del taller de bicicletas cuyo cadáver apareció en Trassietta y mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el caso.

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