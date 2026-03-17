La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El avance de la investigación del accidente de Adamuz, dos meses después; el peso de las mujeres en el empleo y las novedades del caso del fallecido en Trassierra centran los titulares de la jornada
La investigación del accidente de Adamuz sigue sumando frentes dos meses después de la tragedia, con los focos puestos en Adif y en una soldadura que pudo romperse el día antes del siniestro. Por otro lado, Córdoba dibuja también otra realidad en el mercado laboral, donde las mujeres ganan peso por formación y empleo. En concreto, más de la mitad de las mujeres ocupadas en la provincia tienen educación superior, frente a un tercio de los hombres. En paralelo, la incertidumbre se mantiene en las Margaritas. La Guardia Civil descarta por ahora una muerte natural del dueño del taller de bicicletas cuyo cadáver apareció en Trassietta y mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el caso.
- ADAMUZ | Dos meses de la tragedia de Adamuz: los incidentes en torno a Adif marcan la investigación
- EMPLEO | Las mujeres tiran del empleo en Córdoba: más formadas, más activas y más ocupadas
- SUCESOS | El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
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