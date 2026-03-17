Córdoba amanece hoy entre expectativas económicas, gestión municipal y el cierre de un caso que ha mantenido en vilo la provincia. En primer lugar, te contamos que la capital se sitúa en el mapa de los grandes proyectos comerciales del país con uno de los futuros complejos más ambiciosos de España: un parque comercial de más de 60.000 metros cuadrados en Las Quemadas. Por, otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba trata de localizar a los propietarios de una veintena de panteones deteriorados y da un plazo de 30 días hábiles para reclamar o reparar los daños de las sepulturas. Por último, en Lucena, la autopsia ha confirmado que el cadáver hallado en una finca agrícola corresponde al del hombre de 34 años, desaparecido en la localidad desde el pasado 4 de marzo y descarta signos de violencia.

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