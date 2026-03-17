La Semana Santa de Córdoba en el entorno monumental: por qué la carrera oficial es un imán

El entorno monumental por donde discurre la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba otorga a esta manifestación pública de fe de hermandades y cofradías una fuerza patrimonial, espiritual y visual difícilmente igualable al transcurrir por uno de los enclaves más poderosos y significativos del mundo, reconocido por partida doble como Patrimonio de la Humanidad.

En Córdoba, la carrera oficial tiene la singularidad de transcurrir en el entorno de la Mezquita-Catedral y del casco histórico. La primera, reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 1984. El segundo, incluido en el listado de Patrimonio mundial de la Unesco en 1994.

Esto sucede así desde 2017, año en el que se modificó el recorrido de la carrera oficial que hasta entonces ocupaba preferiblemente el centro de la capital, con Las Tendillas y la Calle Claudio Marcelo, como puntos de referencia. Este cambio de escenario ha contribuido a aunar la celebración de la Semana Santa de Córdoba con el punto de referencia de la Catedral y un entorno privilegiado en el que destacan la Puerta del Puente y el Patio de los Naranjos.

La Semana Santa de Córdoba a vista de dron / Córdoba

En la edición de 2026 se repite el mismo recorrido de la carrera oficial que incluye: la Puerta del Puente, Calle Torrijos, Calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Plaza Puerta de Santa Catalina, Calle Magistral González Francés y zonas adyacentes.

Todas las hermandades de la Semana Santa en Córdoba, 38 en total, recorrerán este espacio del 29 de marzo al 5 de abril, y es en estos puntos donde se colocan las sillas y los palcos para contemplar las procesiones desde una óptica privilegiada.

Una potencia visual extraordinaria

Al aunar Semana Santa y patrimonio monumental se consigue una simbiosis natural de una potencia visual extraordinaria, ya que el entorno incrementa la profundidad, solemnidad y fotogenia de las procesiones.

La presencia rotunda de la Puerta del Puente, la belleza del Patio de los Naranjos y el fondo de la piedra histórica, al paso de los titulares de las hermandades componen una estampa única para el devoto y el espectador. Todo ello hace que la Semana Santa de Córdoba combine de forma magistral y única la monumentalidad y el espectáculo, con la espiritualidad y la intimidad.

La hermandad Universitaria sale del Patio de los Naranjos. / MIGUEL ÁNGEL SALAS

Las claves distintivas de la Semana Santa de Córdoba

La suma de la devoción con el escenario urbano y el valor estético convierten a la carrera oficial de Córdoba en un escenario único de las manifestaciones de la Semana Santa en España.

Lo consigue por su fuerza simbólica, ya que todas las hermandades, las 38 que participan en el programa oficial, pasen por la Catedral de Córdoba. Asimismo, la belleza del entorno monumental multiplica el valor y potencia visual de cada estación de penitencia.

Además, es una Semana Santa auténtica, pues el centro de la ciudad, su casco histórico, testigo de los siglos de historia que contemplan a la capital, está en la raíz de la celebración cofrade. Y por último, el valor patrimonial, ya que pocas ciudades ofrecen una unión tan natural entre devoción, historia, arte y paisaje urbano.