SEMANA SANTA CÓRDOBA 2026
La Semana Santa de Córdoba en el entorno monumental: por qué la carrera oficial es un imán
Un total de 38 hermandades recorrerán las calles de Córdoba del 29 de marzo al 5 de abril
El entorno monumental por donde discurre la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba otorga a esta manifestación pública de fe de hermandades y cofradías una fuerza patrimonial, espiritual y visual difícilmente igualable al transcurrir por uno de los enclaves más poderosos y significativos del mundo, reconocido por partida doble como Patrimonio de la Humanidad.
En Córdoba, la carrera oficial tiene la singularidad de transcurrir en el entorno de la Mezquita-Catedral y del casco histórico. La primera, reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 1984. El segundo, incluido en el listado de Patrimonio mundial de la Unesco en 1994.
Esto sucede así desde 2017, año en el que se modificó el recorrido de la carrera oficial que hasta entonces ocupaba preferiblemente el centro de la capital, con Las Tendillas y la Calle Claudio Marcelo, como puntos de referencia. Este cambio de escenario ha contribuido a aunar la celebración de la Semana Santa de Córdoba con el punto de referencia de la Catedral y un entorno privilegiado en el que destacan la Puerta del Puente y el Patio de los Naranjos.
En la edición de 2026 se repite el mismo recorrido de la carrera oficial que incluye: la Puerta del Puente, Calle Torrijos, Calle Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Plaza Puerta de Santa Catalina, Calle Magistral González Francés y zonas adyacentes.
Todas las hermandades de la Semana Santa en Córdoba, 38 en total, recorrerán este espacio del 29 de marzo al 5 de abril, y es en estos puntos donde se colocan las sillas y los palcos para contemplar las procesiones desde una óptica privilegiada.
Una potencia visual extraordinaria
Al aunar Semana Santa y patrimonio monumental se consigue una simbiosis natural de una potencia visual extraordinaria, ya que el entorno incrementa la profundidad, solemnidad y fotogenia de las procesiones.
La presencia rotunda de la Puerta del Puente, la belleza del Patio de los Naranjos y el fondo de la piedra histórica, al paso de los titulares de las hermandades componen una estampa única para el devoto y el espectador. Todo ello hace que la Semana Santa de Córdoba combine de forma magistral y única la monumentalidad y el espectáculo, con la espiritualidad y la intimidad.
Las claves distintivas de la Semana Santa de Córdoba
La suma de la devoción con el escenario urbano y el valor estético convierten a la carrera oficial de Córdoba en un escenario único de las manifestaciones de la Semana Santa en España.
Lo consigue por su fuerza simbólica, ya que todas las hermandades, las 38 que participan en el programa oficial, pasen por la Catedral de Córdoba. Asimismo, la belleza del entorno monumental multiplica el valor y potencia visual de cada estación de penitencia.
Además, es una Semana Santa auténtica, pues el centro de la ciudad, su casco histórico, testigo de los siglos de historia que contemplan a la capital, está en la raíz de la celebración cofrade. Y por último, el valor patrimonial, ya que pocas ciudades ofrecen una unión tan natural entre devoción, historia, arte y paisaje urbano.
Diez referentes turísticos de la carrera oficial de Córdoba
Más allá de las procesiones que se pueden contemplar en la carrera oficial, quien acuda a la Semana Santa de Córdoba debe tener en cuenta diez referentes monumentales cerca del recorrido de las estaciones de penitencia.
- Puerta del Puente. Es uno de los accesos monumentales más reconocibles del casco histórico y forma parte de la gran postal junto al Puente Romano y la Mezquita-Catedral.
- Puente Romano y entorno del Triunfo, justo al lado de la Puerta del Puente.
- Calle Torrijos. Destaca por su frente monumental, con la fachada occidental de la Mezquita-Catedral y el Palacio Episcopal.
- Palacio Episcopal / Museo Diocesano, en Calle Torrijos. El edificio se levanta sobre restos de un antiguo palacio visigodo y del alcázar califal, y hoy alberga el museo diocesano.
- Calle Cardenal Herrero. Es una de las vías más transitadas del centro histórico porque conduce directamente a la Mezquita-Catedral y al Patio de los Naranjos.
- Patio de los Naranjos. Es uno de los espacios más emblemáticos del conjunto catedralicio, heredero del antiguo patio de abluciones de la mezquita, con los naranjos como imagen icónica.
- Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de la Humanidad y uno de los puntos cardinales de la Semana Santa de la capital.
- Plaza Puerta de Santa Catalina. Es uno de los mejores puntos para contemplar la fachada oriental del conjunto y la Puerta de Santa Catalina, muy fotogénica y muy usada como espacio de transición entre la calle y el monumento.
- Calle Magistral González Francés. Tiene interés por el paseo mismo, pegado al lateral de la Mezquita-Catedral, y porque desde ahí enlazas con callejas muy visitadas del entorno.
- Tres callejas imprescindibles. Muy cerca de la carrera oficial se encuentran tres de las calles más famosas de Córdoba. La Calleja de las Flores, una de las imágenes más típicas de Córdoba. La Calleja del Pañuelo, célebre por su estrechez y su pequeña placita final. Y la Calleja de la Hoguera, en el entorno inmediato de la Mezquita-Catedral.
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