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El PSOE propone un programa para alquilar viviendas vacías en Córdoba a precios competitivos

Alicia Moya, concejala socialista, explica que el Ayuntamiento gestionaría el alquiler de las viviendas vacías, asegurando a los dueños una rentabilidad y a los inquilinos no pagar más del 30% de sus ingresos

Una mujer mira los anuncios en el escaparate de una inmobiliaria en Córdoba.

Una mujer mira los anuncios en el escaparate de una inmobiliaria en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

Viviendas vacías para alquilar. El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto este martes la creación de un programa de alquiler de vivienda que pase por la adquisición del derecho de usufructo temporal de viviendas que se encuentren vacías en la capital y que los propietarios no ponen en el mercado del alquiler por las dificultades de gestionarlo. La concejala socialista Alicia Moya ha explicado que se trataría de un “programa voluntario” y que sería el Ayuntamiento el que gestionaría el alquiler con condiciones estipuladas en unas bases.

El PSOE ha recordado que Córdoba tiene más de 12.000 viviendas vacías distribuidas por todos los barrios aunque la mayoría están en el distrito Centro y Poniente Sur. “Una posible actuación municipal es la captación de viviendas vacías de titularidad privada con el objetivo de destinarlas a satisfacer la demanda de alquiler de las personas o unidades familiares inscritas en una bolsa de demandantes de vivienda de Vimcorsa", ha defendido en una nota de prensa Alicia Moya.

Alicia Moya, concejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Alicia Moya, concejal del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Rentabilidad asegurada, alquileres justos

Se trataría de un alquiler de carácter no social, que garantizara a los propietarios de los pisos que tendrían una rentabilidad segura, mientras que a los inquilinos también se les garantiza que no pagarán más de un 30% de sus ingresos en alquiler. Con esta idea, el PSOE trata de paliar la falta de viviendas para el alquiler disponibles en Vimcorsa y abogan por este sistema que ampliaría la posibilidad de ofrecer una vivienda con un alquiler justo a quienes también tienen dificultades para encontrarlo en el mercado libre y no cumplen los requisitos del alquiler de carácter social.

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"El casco histórico sería una zona donde poder fomentar de esta manera el alquiler residencial y evitar la despoblación. Es necesario y urgente que el Ayuntamiento de Córdoba tome cartas en el asunto del mayor problema de los cordobeses, ya que todos los obstáculos administrativos que pueda plantear ya los han salvado ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante o Zaragoza, por lo que no hay excusas para no actuar”, ha concluido la concejala para criticar la política de vivienda del Partido Popular en Córdoba.

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