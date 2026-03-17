El precio del combustible sigue subiendo a la espera de las medidas del Gobierno: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

Ya se superan las dos semanas del conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, y el mercado del petróleo continúa desestabilizado con un encarecimiento del barril de Brent del 43%, pasando de cortizar a los 72 dólares antes del inicio de la guerra hasta rozar los 106 dólares este martes.

Las subidas se ven reflejadas cada día en los precios de los combustibles que no paran de cambiar (a más) en las gasolineras. De hecho se ha registrado ya la mayor subida en cuatro años. El precio medio del litro de gasóleo en España ha registrado una subida del 14,1% en solo una semana, hasta situarse en los 1,645 euros, con lo que alcanza su precio máximo desde finales de octubre de 2023. En el caso del precio medio del litro de gasolina, el alza fue del 7,7% frente al precio de hace una semana, para situarse en los 1,600 euros, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

En este contexto, el sector del transporte y también la ciudadanía pide al Gobierno medidas para paliar la inflación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre su posición contra la guerra en Oriente Próximo y sobre el plan que prevé aprobar el Consejo de Ministros dentro de dos días son posibles ayudas al combustible y la energía.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este miércoles 18 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,575 y 1,939, con una diferencia de 36 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,75 y 2,099 euros, con una diferencia de 38 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 23 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,695 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,719 euros.

Plenergy (Calle Lapislázuli, 10). Precio: 1,719 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 30 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Petroprix (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44). Precio: 1.819

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,829 euros

Ballenoil (Avda. Libia, 34). Precio: 1,829 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 36 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,575 euros.

Area117 (Benamejí). Carretera N-331 Km 94,5. Precio: 1,659 euros

La Chica (La Carlota). Carretera A-445 Posadas-La Carlota Km 19,200. Precio: 1.669

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 38 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: