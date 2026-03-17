Ocho agrupaciones musicales actuarán en el concierto extraordinario de Cuaresma en Córdoba, preludio de la Semana Santa

El Cabildo Catedral ha acogido este martes la presentación del concierto extraordinario de Cuaresma de bandas de Semana Santa, un evento musical que convertirá el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral en el epicentro de la música cofrade este próximo sábado, 21 de marzo. El concierto extraordinario dará comienzo a las 17.30 horas y se extenderá de forma ininterrumpida hasta pasadas las 21.00 horas, ofreciendo a los asistentes una rica variedad de estilos, desde cornetas y tambores hasta agrupaciones musicales.

El programa del concierto

El programa del concierto incluye las actuacioens de ocho agrupaciones musicales:

Centenaria Corporación Imperio Romano (Moriles).

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención (Córdoba).

Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Salud (Córdoba).

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos (Puente Genil).

Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta (Córdoba).

Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena (Córdoba).

Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas (Córdoba).

Banda de Cornetas y Tambores Sayones (Pozoblanco).

Presentación

El acto de presentación ha contado con el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto; el presidente de la Unión de Bandas de Córdoba, Sebastián Giraldo; la representante de la Diputación de Córdoba, Marta Siles; y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo.

Durante su intervención, José Juan Jiménez Güeto ha destacado el marco incomparable que supone el Patio de los Naranjos para acoger los sones de la Pasión y ha reafirmado el "compromiso constante del Cabildo con la cultura, las tradiciones y la religiosidad popular" de Córdoba.

Por su parte, Sebastián Giraldo, como presidente de la Unión de Bandas, ha puesto en valor el "trabajo, el sacrificio y la altísima calidad musical de las ocho formaciones que participarán en el certamen, las cuales llevan meses preparándose para ofrecer su mejor repertorio".

Desde la Diputación de Córdoba, Marta Siles ha subrayado "la importancia de vertebrar la provincia a través de la cultura y las tradiciones, celebrando que el cartel de este año integre a destacadas formaciones de distintos municipios cordobeses junto a las de la capital".

Julián Urbano, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, ha destacado el papel que juegan las formaciones musicales en la conservación y difusión del patrimonio inmaterial de la ciudad.

Finalmente, Manuel Murillo ha incidido en que este gran concierto supone "el preludio perfecto para la inminente Semana Santa, engrandeciendo el patrimonio inmaterial de nuestras hermandades".

Este evento es fruto de la colaboración entre el Cabildo, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Unión de Bandas de Córdoba.