Las mujeres tiran del empleo en Córdoba: más formadas, más activas y más ocupadas

La celebración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo ha dado pie a la presentación este martes de un estudio sobre las mujeres en el mercado laboral de Córdoba por parte de la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, que ha analizado la evolución de los últimos cinco años a partir de los datos registrados en el Observatorio Argos, un sistema permanente de prospección en Andalucía a cargo del Servicio Andaluz de Empleo.

De esta forma, la delegada ha destacado el importante incremento del empleo femenino y cómo solo en 2025, se generaron 2.500 nuevos puestos de trabajo ocupados por mujeres, pese a que en términos globales la provincia cayó en ocupación. Esto supone que las mujeres fueron "el único colectivo que aumentó el número de personas ocupadas el año pasado". Asimismo, desde 2019 "casi tres de cada cuatro nuevos empleos creados en la provincia de Córdoba han sido ocupados por mujeres". Córdoba tiene hoy 138.200 mujeres trabajando, el 44,5% del empleo total, una proporción que sigue creciendo. En cifras absolutas, esto supone 18.500 mujeres ocupadas más que en 2019, frente a 6.900 hombres.

Según Gálvez, se produce otro fenómeno importante y es que "desde 2019 hay casi 11.000 mujeres más activas, es decir, hay más mujeres trabajando o buscando empleo, mientras que la población activa masculina ha descendido en estos años". De esta forma, el mercado laboral cordobés "no solo ha absorbido a las mujeres que se incorporan, sino que además ha generado más empleo para ellas". El resultado es el aumento de la tasa de actividad femenina y el descenso de la tasa de paro femenino. Pese a los avances, sigue habiendo una brecha entre la tasa de paro masculino y femenino a favor del hombre. Entre las mujeres la tasa de paro es del 22% y entre los hombres del 13%.

Brecha salarial: Las profesiones más feminizadas tienen los sueldos más bajos

La brecha salarial sigue ahí, aunque está cayendo y es cuestión de tiempo que desaparezca, ya que la presencia femenina en todos los sectores sigue creciendo. "Los hombres cobran de media un 6% más que las mujeres, lo que supone ocho puntos menos que en 2019". La realidad dice que aunque los convenios colectivos no establecen diferencias salariales por razón de género, "las profesiones más feminizadas son las que tienen los sueldos más bajos y las profesiones donde hay más hombres acaparan los salarios más altos". De ahí la brecha. Y es que el sector servicios concentra la mayor parte del empleo femenino. En Córdoba, el 86 % de las mujeres ocupadas trabajan en este sector, que es el único ámbito económico de todos los que se analizan en el que hay más mujeres que hombres. Sin embargo, también llama la atención como la presencia femenina en la industria prácticamente se ha duplicado desde el año 2019, representando el 25% de las personas trabajadoras.

Las mejor formadas, ellas

Otro de los aspectos clave es el nivel formativo. Las mujeres destacan especialmente por tener los empleos más cualificados. "Más de la mitad de las personas ocupadas con estudios superiores en la provincia de Córdoba son mujeres y más del 50% de las mujeres ocupadas tienen educación superior, frente a un tercio de los hombres". Esto confirma, según la delegada, que "la formación se ha convertido en una de las principales herramientas que tenemos las mujeres para mejorar nuestras oportunidades laborales".

No obstante, sigue habiendo importantes desafíos como "la conciliación laboral y familiar, ya que las cifras lo demuestran claramente, puesto que la jornada parcial sigue teniendo rostro femenino". Casi ocho de cada diez personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. La temporalidad en el empleo femenino también es mayor, unos cinco puntos por encima del empleo masculino.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la evolución es muy positiva. Desde 2019, la afiliación femenina ha crecido más que la masculina en términos absolutos y porcentuales. "Casi la mitad de las personas afiliadas en la provincia son mujeres".

Un 9% más de mujeres autónomas

El número de mujeres autónomas ha crecido en torno a un 9 % en los últimos años, mientras que el crecimiento del colectivo masculino ha sido muchísimo más moderado. En cuanto a contratación, el sector servicios vuelve a ser el principal motor de empleo para las mujeres, ha apuntado, "concentrando más de la mitad de los contratos".

Descendiendo al desempleo, "las mujeres representan alrededor del 62 % de las personas paradas en la provincia y casi la mitad lleva más de un año desempleada". La mayoría busca empleo en el sector servicios y casi la mitad lleva más de un año desempleada.

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El interés de las mujeres por buscar nuevas oportunidades también es mayor, según el balance realizado. En 2025, casi seis de cada diez itinerarios personalizados de inserción realizados en la provincia lo siguieron mujeres, proporción similar a la de los programas de prácticas profesionales en empresas. "Las mujeres se acercan con más facilidad a estos programas, que mejoran la empleabilidad, tienen más interés en participar y eso también ayuda a que las cifras se vayan aproximando más a las del empleo masculino".