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Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia

Hay importantes retenciones tras el trágico accidente, ocurrido justo en la intersección con la glorieta de Louvière, muy transitada en los desplazamientos hacia el polígono de Las Quemadas

Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión

Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión

A. J. González

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un motorista, varón, de 68 años de edad, ha fallecido tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia, justo en la glorieta de Louvière, donde acaba la mencionada calle y comienza la carretera CO-31, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

Se trata de un cruce muy transitado a primera hora de la mañana para los desplazamientos laborales, ya que une la zona este de la ciudad (barrios de Fátima, Levante y Fidiana) con el polígono industrial de Las Quemadas.

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Retenciones producidas tras el trágico accidente en la glorieta de Louviere, al final de la avenida de Libia.

Retenciones producidas tras el trágico accidente en la glorieta de Louviere, al final de la avenida de Libia. / A. J. González

El trágico accidente se ha producido a las 07.00 horas, y fruto de lo ocurrido se han sufrido importantes retenciones en la zona, a la que se han desplazado efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local.

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