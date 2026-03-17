La Junta de Andalucía destina más de 516.000 euros para retomar la ampliación del IES Gran Capitán de Córdoba.

La ampliación del IES Gran Capitán de Córdoba vuelve a ponerse en marcha. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, invertirá 516.469,29 euros en reanudar y finalizar los trabajos de ampliación de espacios destinados a los ciclos formativos de Hostelería y Turismo en este instituto del barrio de Fátima.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las obras han sido adjudicadas a la UTE formada por Construcciones Gallardo Barrera S.L. y Construcciones Retortillo Domínguez S.L. El anuncio lo realizó el delegado territorial, Diego Copé, durante una visita al centro educativo.

La intervención tiene como objetivo completar un nuevo taller de cocina de 160 metros cuadrados y la ampliación de un porche de 150 metros cuadrados, dos espacios pensados para reforzar la formación práctica del alumnado de Formación Profesional en una de las ramas con más demanda en el centro.

Un proyecto reactivado tras dos abandonos

La actuación llega después de que estas obras fueran adjudicadas en dos ocasiones anteriores, en 2018 y 2023, sin llegar a completarse debido al abandono de las empresas constructoras encargadas en esos momentos.

Ese historial ha obligado ahora a plantear una nueva fase de intervención que no solo incluye la terminación de los nuevos espacios, sino también la revisión de lo ya ejecutado. En concreto, será necesario evaluar, reparar, sustituir y culminar los trabajos que quedaron pendientes o deteriorados tras la paralización de los contratos previos.

Los nuevos equipamientos se sitúan en la zona sureste de la parcela, junto a las dependencias donde actualmente se imparte la FP de Hostelería y Turismo, lo que permitirá integrar mejor estas instalaciones en el conjunto docente del instituto.

Seis meses de obras y reparación de elementos dañados

El plazo de ejecución previsto es de seis meses. Durante este tiempo se llevarán a cabo demoliciones y desmontajes de elementos que se han visto afectados por su prolongada exposición a la intemperie, además de trabajos sobre la estructura, los cerramientos, la tabiquería, las cubiertas, las instalaciones, las carpinterías, los pavimentos, la pintura y la urbanización exterior.

La actuación busca dar respuesta a una necesidad arrastrada desde hace años en uno de los centros de referencia de la capital en enseñanzas vinculadas a la hostelería. La creación del nuevo taller de cocina resulta especialmente relevante para mejorar la formación práctica del alumnado y adaptar las instalaciones a las exigencias de estos ciclos.

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Con esta inversión, la Junta pretende desbloquear definitivamente una ampliación largamente esperada en el IES Gran Capitán, un centro clave en la oferta educativa de Córdoba. La finalización de estas obras no solo supondrá ganar espacio, sino también mejorar las condiciones en las que se forman los futuros profesionales de un sector estratégico para la economía cordobesa.