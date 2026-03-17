Qué hacer hoy en Córdoba, martes 17 de marzo de 2026

Presentación de libro

‘De amos y criados’, de José Camero Ramos

José Camero Ramos presentará su libro De amos y criados (1885/1905) Historia social de Andalucía, acompañado de Remedios Morán Martín y Calixto Torres. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Salón de Columnas del edificio «Pedro López de Alba» de la Universidad de Córdoba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Conferencia

‘Recuerdos e imágenes de Países del Golfo’

Roberto J.J. Quero, Universidad de Córdoba, ofrecerà la conferencia Recuerdos e imágenes de Países del Golfo (Kuwait, Bahréin, Emiratos, Qatar). Presentará el acto Rafael Pinilla Melguizo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Aula de Salud

Charla sobre alimentación saludable

La sala de usos múltiples del Centro Cívico Municipal Poniente Sur acogerá la charla de Rocío Peralta, enfermera del Centro de Salud Poniente, sobre Alimentación saludable: desmontando mitos. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. C. C. M. Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n . 18.00 horas.

Presentación de libro

‘La huella azul’

Alejandro López Andrada presenta su último poemario La huella azul, publicado por Hiperión. Intervienen Gabriel Duque Moreno, diputado de Cultura, Miguel Granados Hinojosa, alcalde de Vva. del Duque, María Sotomayor Caravaca, escritora y Alejandro López Andrada, autor del libro.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba Plaza de Colón. De 19.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Ángela Sánchez y Nieves Palma, respectivamente.