El Hospital San Juan de Dios de Córdoba incorpora ecobroncoscopia para un diagnóstico más precoz del cáncer de pulmón

La detección precoz del cáncer avanza en Córdoba. El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha incorporado la ecobroncoscopia (EBUS), una tecnología de última generación que mejora el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón y refuerza la capacidad del centro para abordar otras enfermedades respiratorias con mayor rapidez y precisión, según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa.

La ecobroncoscopia es una prueba que permite a los especialistas explorar las vías respiratorias y los ganglios del tórax mediante un broncoscopio equipado con un sistema de ecografía. Gracias a esta herramienta, los facultativos pueden observar con gran detalle el interior del pulmón y obtener muestras para biopsia en el mismo procedimiento, agilizando así un diagnóstico más fiable, según ha explicado el hospiatl.

Uno de los avances más relevantes de esta técnica es que posibilita diagnosticar y determinar el estadio del cáncer de pulmón en una sola sesión, un aspecto decisivo a la hora de escoger el tratamiento más adecuado para cada paciente. En patologías oncológicas, reducir tiempos puede marcar una diferencia clave en el pronóstico.

Diagnóstico más rápido y preciso

El director gerente del centro, Horacio Pijuán, ha destacado que “con la puesta en marcha de la ecobroncoscopia el hospital refuerza su apuesta por la innovación tecnológica y por ofrecer a los pacientes diagnósticos más rápidos, seguros y precisos en enfermedades respiratorias”.

En la misma línea, el director médico del hospital, Enrique Cantillo, ha subrayado que “la incorporación de esta técnica supone un importante avance en la capacidad diagnóstica del hospital, especialmente en el ámbito de la oncología pulmonar, una de las áreas donde la detección precoz resulta clave para mejorar el pronóstico de la enfermedad”.

Como han señalado desde San Juan de Dios, además del cáncer de pulmón, esta tecnología también contribuye a detectar otras patologías complejas como linfomas, sarcoidosis, tuberculosis ganglionar o metástasis de tumores procedentes de otros órganos, ampliando así las posibilidades diagnósticas del centro sanitario cordobés.

Una prueba mínimamente invasiva

Desde el punto de vista asistencial, se trata de una prueba mínimamente invasiva, que se realiza con sedación y que, en la mayoría de los casos, no requiere ingreso hospitalario. Esto reduce las molestias para el paciente, disminuye el riesgo de complicaciones y favorece una recuperación más rápida.

La Unidad de Pulmón del Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha destacado que trabaja, además, con un enfoque multidisciplinar, en el que participan especialistas en neumología, medicina interna, UCI y el comité de tumores. Este modelo permite una valoración integral y personalizada de cada caso, algo especialmente importante en enfermedades respiratorias graves y procesos oncológicos.