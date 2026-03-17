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El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales

La Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas y entre estas se hallan la posibilidad de que sufriera un accidente o una agresión

Taller de bicicletas que regentaba la víctima en el barrio de Las Margaritas.

Taller de bicicletas que regentaba la víctima en el barrio de Las Margaritas. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El hombre localizado fallecido este viernes en la barriada periférica de Trassierra, en Córdoba, no habría muerto, supuestamente, por causas naturales. Así lo avanzan fuentes cercanas a la investigación, quienes precisan que las primeras informaciones apuntan a otros posibles orígenes del suceso. La víctima tenía 38 años de edad, era deportista y se hallaba desaparecida desde el jueves pasado, según ha explicado su familia.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre la muerte y no ha facilitado más información. En base a la inspección ocular realizada por los agentes en el lugar donde fue encontrado el cadáver, el Instituto armado no descarta ninguna hipótesis. En esta línea, entre las posibles causas de la muerte podrían hallarse un accidente o una agresión sufrida por esta persona.

Ni Policía Nacional ni Guardia Civil recibieron denuncia por la desaparición

En los últimos días, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha practicado la autopsia al cuerpo, pero los resultados no han sido trasladados todavía al juzgado de Instrucción que investiga lo ocurrido. Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil recibieron denuncia por la desaparición del joven antes de que fuese localizado.

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Vecinos de Trassierra apuntan que la víctima habría sido encontrada en un edificio abandonado, en las inmediaciones de la barriada. Sin embargo, la información oficial señala que el cuerpo se hallaba en el campo. De otro lado, en Las Margaritas destacan el "mutismo absoluto" existente en el barrio en torno a la muerte de esta persona.

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