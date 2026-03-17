La hermandad de la Sentencia de Córdoba estrenará los nuevos varales del palio de Gracia y Amparo

La hermandad de la Sentencia vivirá el próximo sábado 21 de marzo, a las 12.30 horas, un momento destacado con la presentación y bendición del nuevo juego de varales del paso de palio de María Santísima de Gracia y Amparo.

El acto tendrá lugar en la casa hermandad y permitirá a los hermanos y devotos contemplar por primera vez este nuevo conjunto, realizado para enriquecer el patrimonio de la corporación, todo ello en un año especialmente significativo, en el que la hermandad conmemora el 50 aniversario de la bendición de su titular mariana María Santísima de Gracia y Amparo.

El conjunto ha sido diseñado por el diseñador sevillano Javier Sánchez de los Reyes y los varales se han llevado a cabo en el taller de orfebrería de Ramón León, reconocido por su trayectoria en la ejecución de piezas de gran calidad artística, como las últimas andas de la Virgen del Rocío, patrona de Almonte.

El proyecto, como precisó la hermandad en su momento, responde a un estilo clásico, en el que destaca un basamento de estructura mixta con carácter arquitectónico, enriquecido con figuras tipo atlante que sostienen el fuste principal de cada varal.

Los varales presentan tramos cincelados con decoración vegetal, articulados mediante nudetes simétricos que aportan equilibrio al diseño. El remate se resuelve con una pieza estilizada de ornamentación gallonada a modo de perinola, aportando elegancia al conjunto.

Estreno el Lunes Santo

Este nuevo juego de varales será estrenado el próximo Lunes Santo, suponiendo un paso más en la renovación del paso de palio de la titular mariana de la hermandad de la Sentencia.

Cabe recordar que en el año 2022 la corporación del Lunes Santo aprobó una profunda reforma del paso de palio de María Santísima de Gracia y Amparo, un proyecto centrado principalmente en el aumento de sus dimensiones. Esta modificación resultó necesaria debido a las limitaciones físicas que imponía la salida desde la parroquia de San Nicolás de Villa, cuya puerta no permitía que el paso alcanzara la altura y anchura deseadas.

El cambio se hizo posible gracias al traslado de la salida procesional a la casa hermandad, ubicada en el Pasaje Saravia, una ubicación que ha permitido a la hermandad proyectar un paso más amplio y armonioso, además de abrir la puerta a futuras mejoras y enriquecimientos artísticos, como el diseño y ejecución del nuevo juego de varales que este año se estrena. n