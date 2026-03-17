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Estudiantes de la Universidad de Córdoba participan en una quema controlada del Infoca en la Sierra para prevención de incendios

El subdirector del Infoca en Córdoba, Carlos Revilla, anuncia nuevas quemas controladas en los próximos meses, en colaboración con los bomberos municipales, para prevenir incendios este verano

Formación contra incendios en Los Villares

Formación contra incendios en Los Villares

A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El Infoca ha llevado a cabo en Córdoba una quema prescrita, es decir, un fuego controlado en Los Villares, con carácter eminentemente formativo, que ha contado con la participación de 14 alumnos de la Universidad de Córdoba, procedentes de distintas disciplinas como Ingeniería de Montes, Biología o Ciencias Ambientales. Estos estudiantes cursan un máster especializado que combina formación teórica con prácticas sobre el terreno, fundamentales para comprender cómo evoluciona el fuego en función del combustible, la orografía o las condiciones meteorológicas.

Según ha explicado el subdirector del Infoca en Córdoba, Carlos Revilla, este tipo de quemas permiten utilizar el fuego como herramienta, evitando que se descontrole y sirviendo tanto para la prevención de incendios forestales como para la formación de profesionales, bajo condiciones específicas de humedad, temperatura, viento y tipo de vegetación.

Una quema controlada en Córdoba para formar a alumnos en prevención de incendios

Una quema controlada en Córdoba para formar a alumnos en prevención de incendios

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La práctica, desarrollada con apoyo del Infoca, ha reunido a 14 estudiantes de la Universidad de Córdoba / A. J. González

La intervención se ha desarrollado en una superficie aproximada de media hectárea, en una zona de pinar donde se ha quemado principalmente pinocha -las hojas secas acumuladas en el suelo- y algo de matorral. El objetivo ha sido reducir combustible vegetal de cara a la época de mayor riesgo, además de analizar el comportamiento del fuego en un entorno real y controlado.

Los alumnos trabajan en un escenario real, aunque controlado

Para hacer posible esta actividad, la UCO cuenta con la colaboración del dispositivo Infoca, que aporta medios técnicos, personal especializado y experiencia operativa. Esta cooperación permite a los alumnos trabajar en un escenario real, aunque controlado, y adquirir una base práctica que puede resultar clave en su futuro profesional dentro de los operativos de extinción o gestión forestal.

La práctica, desarrollada con apoyo del Infoca, ha reunido a 14 estudiantes de la Universidad de Córdoba

La práctica, desarrollada con apoyo del Infoca, ha reunido a 14 estudiantes de la Universidad de Córdoba / A.J. González

La actividad se ha realizado también en comunidades autónomas como Valencia, Canarias o Castilla-La Mancha, lo que refleja el carácter extendido de este tipo de formación en toda España. De hecho, las quemas prescritas forman parte habitual de los programas de capacitación en gestión de incendios forestales.

Anticiparse al verano

Además, Revilla ha informado de que el Infoca prevé desarrollar en los próximos meses nuevas quemas controladas en el entorno de la ciudad de Córdoba, en colaboración con los bomberos municipales. Estas actuaciones tendrán un carácter más preventivo, con el objetivo de crear zonas con menor carga de combustible vegetal antes del verano y reducir así el riesgo de incendios forestales.

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Desde el operativo se insiste en la importancia de divulgar este tipo de prácticas para evitar alarmas sociales, ya que la columna de humo generada puede ser confundida con un incendio real. En este sentido, recuerdan que todas las actuaciones se realizan con autorización y bajo estrictas medidas de seguridad.

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