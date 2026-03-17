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Detenido por tráfico de drogas en Córdoba tras huir de la Policía Local cerca de la estación de autobuses

El operativo policial, que se inició por la actitud sospechosa del hombre, culminó con la detención y el decomiso de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo

Material incautado tras la persecución

Material incautado tras la persecución / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Efectivos del Grupo de Respuesta y Apoyo Operativo (RAYO) de la Policía Local de Córdoba han detenido a un hombre al que se investiga por un presunto delito de tráfico de drogas en las inmediaciones de la estación de autobuses. La intervención se produjo el jueves frente a esas instalaciones, donde los agentes estaban realizando un dispositivo de control contra la actividad de los aparcacoches ilegales que se habían detectado en la zona.

Al presenciar una actitud sospechosa del ahora detenido, los agentes pidieron que detuviera su vehículo, pero, por el contrario, emprendió la huida. De inmediato, se activó un dispositivo de persecución que finalizó en la calle Marqués de Carriñana, donde se logró su interceptación y detención pasadas las 13.00 horas. En el registro realizado, los agentes intervinieron 16 gramos de cocaína que el individuo ocultaba en sus zonas íntimas, además de una roca de sustancia estupefaciente localizada en el interior del tapón del gasoil del automóvil.

La Policía interviene una balanza y cuatro teléfonos móviles

Junto a la droga, la Policía Local ha incautado un total de 3.700 euros en metálico, una balanza de precisión y cuatro teléfonos móviles. Tras las comprobaciones pertinentes, se constató que el vehículo utilizado circulaba sin el seguro obligatorio de automóviles, motivo por el cual ha sido intervenido.

Noticias relacionadas y más

Tanto el detenido como la sustancia incautada han sido puestos a disposición del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias correspondientes. El Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba ha ampliado recientemente sus actuaciones desde el distrito Sur al barrio de Levante y al barrio de Moreras a fin de dar respuesta a las demandas vecinales de ambas zonas de la ciudad.

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