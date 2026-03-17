Detenidas nueve personas en Córdoba por tráfico de drogas y cultivo de marihuana a gran escala

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en el marco de la Operación Fast como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la capital cordobesa y sus alrededores, con un papel clave, según la investigación, en el cultivo de marihuana y en la distribución al por mayor de cocaína.

Según ha informado la propia Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició a finales de 2025, cuando agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba detectaron la existencia de un entramado dedicado al tráfico de cocaína, marihuana, hachís y también relacionado con armas a gran escala, explica este cuerpo policial en una nota de prensa.

Las pesquisas permitieron ir reconstruyendo la estructura interna del grupo, identificar los distintos niveles de jerarquía y conocer el reparto de funciones entre sus miembros. Además, los investigadores localizaron varios vehículos supuestamente utilizados para el transporte de grandes cantidades de droga.

Una red con influencia en Córdoba y venta incluso en Francia

Siempre según la versión policial, la organización controlaba el monopolio del cultivo de marihuana y la venta de cocaína al por mayor en buena parte de Córdoba y su entorno. La investigación también concluyó que sus miembros realizaban frecuentes desplazamientos tanto dentro de España como al extranjero, llegando incluso a Francia, donde presuntamente vendían la droga a un precio más elevado.

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Uno de los momentos clave de la operación se produjo en febrero, durante un dispositivo policial diseñado para interceptar uno de los vehículos empleados por los investigados. En ese operativo, uno de los coches hizo caso omiso al alto policial y emprendió la huida a gran velocidad por la capital.

La persecución, según la Policía, se desarrolló incluso por zonas de acerado y durante la fuga el vehículo llegó a embestir a varios coches policiales, causando daños tanto a otros usuarios de la vía como a los propios agentes. Finalmente, los policías lograron interceptarlo y localizaron en su interior más de dos kilos de cocaína repartidos en varios paquetes.

Los dos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y delito contra la seguridad vial.

Registros, plantaciones y movimientos de joyas

En el transcurso de la operación, la Policía Nacional en Córdoba practicó cinco entradas y registros simultáneos, además de una actuación posterior en otra de las plantaciones supuestamente controladas por el grupo. En total, la investigación incluye seis entradas y registros.

Los agentes detectaron además que, tras esos registros, varios miembros de la organización movieron joyas y otros objetos de valor a distintos lugares para intentar evitar su localización por parte de la Policía.

Como resultado del operativo, fueron arrestadas otras siete personas, a las que se atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. En total, son nueve detenidos, de los cuales cuatro ya han ingresado en prisión por orden judicial. La investigación sigue abierta y, según la nota policial, todavía quedarían más personas pendientes de detención.

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que, de acuerdo con la investigación, uno de los integrantes de la red se encontraba ya en prisión, desde donde presuntamente mantenía contacto con otra persona en el exterior para darle instrucciones y facilitarle contactos relacionados con la compra y venta de droga.

Casi 1.900 plantas y vehículos incautados

Entre el material intervenido figuran 1.900 plantas de marihuana repartidas en cuatro plantaciones, 3,5 kilos de marihuana en cogollo preparados para su venta, hachís, cuatro vehículos, una importante cantidad de joyas de alto valor económico y cerca de 900 euros en efectivo, además de la cocaína localizada durante la persecución.

La operación vuelve a situar el foco sobre la dimensión que puede alcanzar el narcotráfico en Córdoba y sobre el uso de infraestructuras cada vez más organizadas para el cultivo, transporte y distribución de droga. La actuación policial supone un golpe relevante contra una red que, presuntamente, había logrado tejer una fuerte influencia en parte del mercado ilegal de la provincia.