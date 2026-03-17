Hacemos Córdoba pide al Ayuntamiento un segundo informe que certifique la seguridad de Caballerizas Reales ante incendios

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha solicitado formalmente al equipo de gobierno un informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) que certifique que el conjunto de Caballerizas Reales es “100% seguro” para las personas usuarias. Este requerimiento se produce después de que el lunes este grupo desvelase la existencia de un informe de Bomberos que alertaba de riesgo grave de incendio en este inmueble de titularidad municipal que está cedido a Córdoba Ecuestre. El gobierno municipal ya explicó ayer que el informe fue solicitado por la propia entidad Córdoba Ecuestre al Ayuntamiento a raíz del incendio en la Mezquita-Catedral del verano pasado y que ya había implementado las medidas a corto plazo, las de carácter más urgente, que les exigía el SPEIS.

Hacemos Córdoba ha remitido una nota de prensa en la que recuerdan la importancia de este edificio emblemático y que tiene un gran valor patrimonial. En un comunicado, el grupo del Ayuntamiento de Córdoba reitera la existencia del informe del SPEIS elaborado en el mes de diciembre, que advertía de “un peligro inminente” y de posibles “situaciones catastróficas” derivadas de numerosas deficiencias detectadas. “Se están poniendo en riesgo no solo el bien patrimonial, sino también a las personas que acceden a este espacio”, han reiterado desde la coalición de izquierdas.

"No es un tema menor"

Hacemos Córdoba considera que las explicaciones dadas por el equipo de gobierno son insuficientes e insisten en que “no es un tema menor: estamos hablando de la seguridad de centenares de personas en un edificio municipal”. Además, recuerdan que “es responsabilidad del Ayuntamiento velar por el cumplimiento de todas las normativas, especialmente en materia de seguridad”.

Caballerizas Reales, durante la Copa de España de Alta Escuela. / Ramón Azañón Agüera / COR

Por todo lo anterior, la coalición ha registrado un escrito en el que solicita acceso a todos los informes elaborados desde el mes de diciembre relacionados con Caballerizas Reales. “Queremos conocer el seguimiento de las deficiencias detectadas, qué medidas se han adoptado para corregirlas y quién la está adoptando pues no olvidemos que el edificio es municipal”, han explicado en una nota de prensa. Asimismo, exigen que el propio Servicio de Extinción de Incendios emita un informe actualizado que garantice el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. “Si todo está bien, el alcalde no debería tener ningún problema en que se certifique que Caballerizas Reales es 100% seguro”, han señalado.

Desde Hacemos Córdoba vuelven a advertir este martes que “cualquier incidente que pudiera producirse sería responsabilidad directa del alcalde” y esperan “no tener que lamentar daños personales ni patrimoniales”. En este sentido, han recordado que “no se puede olvidar lo ocurrido recientemente en la Mezquita y en otros espacios donde, lamentablemente, se han producido pérdidas humanas”.