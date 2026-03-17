Cuenta atrás en Córdoba para la Feria de 2026: empieza el montaje de la portada, la más grande de Andalucía

Córdoba ha iniciado la cuenta atrás para la fiesta grande del mes de mayo. Desde esta mañana, en El Arenal trabajan los operarios de Iluminaciones Ximénez encargados de los trabajos de montaje de las luces del puente de El Arenal y de la portada de la Feria de Córdoba 2026, que se celebrará del 23 al 30 de mayo. El tradicional encendido de la iluminación y la portada marcará el inicio de la fiesta el viernes 22 a las 22.00 horas.

El Ayuntamiento ya ha hecho público el listado provisional de casetas admitidas y, a la espera de conocer el definitivo, hay 87 casetas admitidas, tres más que en 2025.

Historia de la portada de la Feria de Córdoba

La portada de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba es la más grande de Andalucía. Con más de 70 metros de longitud y 45 de altura, su diseño está inspirado en la Mezquita-Catedral, con arcos de herradura. La estructura se puebla cada año con unos 60.000 puntos para convertirla en el principal punto de encuentro del recinto ferial de El Arenal, donde actúa como gran puerta de entrada. Está compuesta por tres elementos unidos entre sí. En la parte central se alza la Torre Campanario o minarete de la Mezquita-Catedral, coronada, como la original, por una estatua de San Rafael, custodio de la ciudad. A ambos lados se extiende una hilera de arcos de herradura inspirados en los del monumento, lo que refuerza su estrecha vinculación con la imagen más emblemática de Córdoba.

Aunque mantiene una línea estética muy reconocible, la Feria no ha tenido siempre la misma portada desde su traslado a El Arenal en 1994. A lo largo de los años, el diseño ha ido evolucionando, con distintas remodelaciones y actualizaciones tanto en la estructura como en la iluminación y los detalles ornamentales.

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La portada actual fue estrenada en 2004. En 2005, tras una importante ampliación que duplicó sus dimensiones iniciales, llegó a convertirse en la portada más grande de España, superando los 140 metros de longitud gracias a la incorporación de nuevas arcadas, columnas y torres laterales. Aquella versión se mantuvo hasta 2008, cuando recuperó unas dimensiones más contenidas, con 73 metros de longitud, dando lugar a la estructura que hoy conocemos.