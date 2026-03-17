Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros comercialesMuerto TrassierraPanteonesOdontologíaCadáver LucenaAccidente AdamuzUrgencias LevanteCCFAVE Córdoba-MálagaParque de bomberos
instagramlinkedin

SUCESOS

Humo en la sierra de Córdoba este martes: este es el motivo y por qué no debes alarmarte

A partir de las 11.00 podría observarse humareda desde diferentes puntos de la capital

Incendio en la Sierra de Córdoba en una imagen de archivo.

Incendio en la Sierra de Córdoba en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

María Roso

¿Has visto humo en la sierra de Córdoba este martes? Si es así, no hay motivo de alarma. Desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han avisado que a lo largo de este martes 17 de marzo llevarán a cabo una quema controlada en el término municipal de Córdoba a partir de las 11.00 horas.

La actuación se desarrollará en el monte público de Los Villares, por lo que es posible que se avisten columnas de humo desde diferentes puntos de la capital. Desde el Infoca hacen un llamamiento a la población para que no haya motivos de alarma ante este tipo de actuación, que es habitual dentro de las labores de mantenimiento de los montes.

¿Por qué se hacen quemas controladas?

Las quemas controladas se realizan con el objetivo de prevenir incendios forestales en el futuro, ya que esta actuación reduce el exceso de combustible vegetal eliminando la maleza, ramas secas y rastrojos en áreas estratégicas. Así, al quemar el exceso de vegetación, se reduce la carga de combustible, lo que hace que si ocurre un incendio en la zona, este sea menos intenso y más fácil de extinguir.

Noticias relacionadas y más

La técnica mejora la salud del ecosistema, facilita la regeneración de la vegetación y controla posibles plagas. Las quemas son planificadas por expertos y se llevan a cabo bajo condiciones meteorológicas específicas (viento, humedad y temperatura) para asegurar que el fuego no se propague descontroladamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
  4. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  5. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  6. El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
  7. Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
  8. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - CB Clavijo? ¡Participa en el sorteo!

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - CB Clavijo? ¡Participa en el sorteo!

España trabaja en 36 nuevos centros comerciales a 3 años vista: uno de los dos más grandes ubicado en Córdoba

España trabaja en 36 nuevos centros comerciales a 3 años vista: uno de los dos más grandes ubicado en Córdoba

Humo en la sierra de Córdoba este martes: este es el motivo y por qué no debes alarmarte

Humo en la sierra de Córdoba este martes: este es el motivo y por qué no debes alarmarte

Adiós Samuel, hola Therese: una nueva borrasca llega a Córdoba y la lista se queda corta

Adiós Samuel, hola Therese: una nueva borrasca llega a Córdoba y la lista se queda corta

La situación de Ormuz sigue marcando el precio del petróleo: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

La situación de Ormuz sigue marcando el precio del petróleo: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 17 de marzo de 2026

El Ayuntamiento busca a los propietarios de una veintena de panteones de los cementerios de Córdoba

El Ayuntamiento busca a los propietarios de una veintena de panteones de los cementerios de Córdoba
Tracking Pixel Contents