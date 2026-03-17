Humo en la sierra de Córdoba este martes: este es el motivo y por qué no debes alarmarte

¿Has visto humo en la sierra de Córdoba este martes? Si es así, no hay motivo de alarma. Desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han avisado que a lo largo de este martes 17 de marzo llevarán a cabo una quema controlada en el término municipal de Córdoba a partir de las 11.00 horas.

La actuación se desarrollará en el monte público de Los Villares, por lo que es posible que se avisten columnas de humo desde diferentes puntos de la capital. Desde el Infoca hacen un llamamiento a la población para que no haya motivos de alarma ante este tipo de actuación, que es habitual dentro de las labores de mantenimiento de los montes.

¿Por qué se hacen quemas controladas?

Las quemas controladas se realizan con el objetivo de prevenir incendios forestales en el futuro, ya que esta actuación reduce el exceso de combustible vegetal eliminando la maleza, ramas secas y rastrojos en áreas estratégicas. Así, al quemar el exceso de vegetación, se reduce la carga de combustible, lo que hace que si ocurre un incendio en la zona, este sea menos intenso y más fácil de extinguir.

La técnica mejora la salud del ecosistema, facilita la regeneración de la vegetación y controla posibles plagas. Las quemas son planificadas por expertos y se llevan a cabo bajo condiciones meteorológicas específicas (viento, humedad y temperatura) para asegurar que el fuego no se propague descontroladamente.