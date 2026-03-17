Córdoba Biotech: el Imdeec adjudica la expansión de su incubadora con un edificio que incluirá laboratorios y zonas de coworking

La incubadora Córdoba Biotech duplicará su espacio para acoger más empresas biotecnológicas en un nuevo edificio de dos plantas. El Instituto Municipal de Empleo (Imdeec) ha resuelto de manera provisional la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de unas obras de construcción encaminadas a ampliar la incubadora de alta tecnología que tiene el Ayuntamiento de Córdoba. La licitación salió el pasado mes de julio por 128.093,84 euros (IVA no incluido) y ha sido adjudicado por una cuantía total de 116.281 euros. La empresa que ha resultado adjudicataria en esta resolución provisional es Fresneda&Zamora Arquitectura S.L., aunque ahora se establece un plazo de 15 días hábiles para posibles alegaciones.

La intención del Imdeec es seguir creciendo en Córdoba Biotech y apoyar a las llamadas startups y empresas tecnológicas en sus primeros momentos de vida. De hecho, el principal handicap de despegue de estas empresas es la alta inversión que necesitan para su puesta en marcha y que con las incubadoras puede ahorrarse. Según datos de 2025, Biotech tenía incubados 36 proyectos que contaban con la implicación de 85 profesionales.

Una joven pasa frente al edificio que alberga la incubadora Córdoba Biotech dentro del Parque Tecnológico de Córdoba. / CÓRDOBA

La futura actuación servirá para construir un nuevo edificio anexo a la bioincubadora actual, que está ubicada en el Parque Tecnológico de Córdoba rebautizado recientemente como Córdoba TechPark. De este modo, la idea del Ayuntamiento de Córdoba es la de duplicar el espacio y los servicios de alojamiento y aceleración de proyectos y empresas biotecnológicas que desarrolla el Imdeec. Este nuevo edificio se situará en la parcela que el Consistorio tiene adscrita en el parque tecnológico.

Edificio de tres plantas

De manera más concreta se puede apuntar que la segunda fase de Córdoba Biotech se ubicará en una parcela rectangular de 784 metros cuadrados. La idea pasa por levantar un edificio de tres plantas (planta baja y dos alturas) con sótano, aparcamiento, y con un diseño adaptado a las necesidades de las startups. De este modo, el nuevo edificio incluirá zonas de coworking, de networking y de uso polivalente, así como un salón de actos, office y despachos para la dirección y la asistencia técnica en la primera planta; laboratorios de uso común y laboratorios de trabajo de uso individual; duchas, salas de descontaminación y vestuarios en todas las plantas; o zonas de frigoríficos, congeladores y ultracongeladores comunes para guardar muestras biológicas.