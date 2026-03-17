Un conductor de Aucorsa se desvanece y causa un frenazo que deja dos pasajeras heridas leves en Córdoba

Un autobús de la empresa municipal Aucorsa ha sufrido una incidencia este martes en la avenida Vía Augusta, en Córdoba capital, cuando el conductor ha sufrido un desvanecimiento y dos pasajeras han resultado heridas leves debido al frenazo brusco.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.05 horas, cuando el conductor de la línea 4, que cubre la ruta Fidiana-Miralbaida, ha sufrido un desmayo por causas que se desconocen, lo que ha provocado un frenazo brusco del vehículo, que iba con pasajeros justo antes de llegar a la parada que se encuentra justo a la estación de trenes y autobuses. Como consecuencia, dos pasajeras han resultado heridas leves debido al impacto y han sido atendidas en el lugar.

Según la información aportada por el 112, hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios, que han asistido al conductor y a los pasajeros afectados, sin que se conozca de momento el estado de salud del conductor.