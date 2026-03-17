Sanidad
CCOO, UGT y Sindicato Médico tachan de "electoralista" la apertura de las Urgencias en Levante Sur
Los sindicatos cordobeses de CCOO, UGT y el Sindicato Médico coinciden en que la apertura carece de la la dotación necesaria de médicos
EP
El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, UGT Servicios Públicos de Córdoba y el Sindicato Médico de Córdoba han coincidido este martes en tachar de "electoralista" el anuncio la Junta de Andalucía de que el próximo 9 de abril abrirá sus puertas el tercer punto de Urgencias Extrahospitalarias de Córdoba, en Levante Sur, sumándose a los ya operativos en Sector Sur y Castilla del Pino.
Los tres sindicatos han coincidido también en manifestar, en sendos comunicados, en que dicha apertura se llevará a cabo "sin contar con la dotación necesaria" de médicos, lo que CCOO ha achacado a "la incompetencia de la dirección del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir" y a "la pasividad de la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba", reclamando que "la apertura de las Urgencias de Levante Sur no se haga a costa de aumentar las guardias del personal médico que en la actualidad presta servicio en la Atención Primaria de Córdoba".
Por su parte, desde UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha acusado a la gerente del mencionado Distrito Sanitario, Ana Leal, de "poner en marcha el tercer punto de Urgencias" con "una plantilla deficitaria".
Finalmente, el Sindicato Médico de Córdoba ha afirmado que la anunciada apertura del tercer punto de Urgencias en la capital cordobesa es un ejemplo de cómo "la agenda política marca la agenda sanitaria" y, por eso, ha solicitado al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "coherencia con la situación actual de déficit estructural de facultativos", instándole a "posponer la apertura" del nuevo equipamiento sanitario.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Mi hijo ya no está': el padre del comerciante hallado muerto en Trassierra abre su taller por última vez
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole