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Caetano compra la mayoría del concesionario oficial Mercedes-Benz de Córdoba y Lucena y refuerza su liderazgo en Andalucía

La integración del concesionario cordobés de Mercedes-Benz, ahora bajo control de Caetano, supondrá la incorporación de más de 100 profesionales y un aumento de ventas en 900 unidades en 2026

Instalaciones de Caetano Covisa.

Instalaciones de Caetano Covisa. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El mapa de la automoción en Córdoba da un giro. Caetano ha adquirido la mayoría del capital del concesionario oficial Mercedes-Benz de la provincia, con sedes en Córdoba y Lucena, una operación que será efectiva desde este 17 de marzo de 2026 y que se articulará bajo la denominación Caetano Covisa, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Con este movimiento, el grupo refuerza su posición en el mercado andaluz y se consolida, según la propia empresa, como el mayor operador de Mercedes-Benz en Andalucía. La integración de las instalaciones cordobesas se suma a la estructura que Caetano ya mantiene en la provincia de Málaga, donde dispone de siete centros repartidos entre la capital, Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga y Antequera.

Más plantilla, más ventas y más presencia en Córdoba

La operación no solo supone un cambio societario. También implica la incorporación a la estructura del grupo de más de 100 profesionales procedentes del concesionario cordobés. Además, la empresa prevé que esta integración permita incrementar en 50 millones de euros la facturación vinculada a Mercedes-Benz durante 2026 y elevar en más de 900 unidades las ventas del grupo.

El director general del grupo Caetano en España, Paulo Pereira, ha señalado que "con esta integración, incorporamos a nuestra estructura a más de 100 profesionales procedentes del concesionario cordobés, lo que nos permitirá incrementar la facturación del grupo vinculada a Mercedes-Benz en 50 millones de euros en 2026 y aumentar en más 900 unidades vendidas”, ha deatallado el responsable.

Responsables de Caetano y Covisa sellan el acuerdo.

Responsables de Caetano y Covisa sellan el acuerdo. / CÓRDOBA

Una nueva etapa para Covisa

Desde la parte cordobesa, Manuel Ibáñez, socio de Covisa y gerente del concesionario, ha destacado el componente estratégico de esta nueva fase para la empresa. “Afrontamos esta nueva etapa con enorme ilusión y plena confianza. La integración en Caetano supone una gran oportunidad para el equipo de Covisa, para nuestros clientes y para el desarrollo de la marca Mercedes-Benz en la provincia de Córdoba”, ha subrayado.

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Ibáñez ha añadido que ambas partes comparten “una misma visión de excelencia, profesionalidad y orientación al cliente”, y defendió que este paso permitirá asegurar “un futuro sólido y lleno de oportunidades” para la marca en el mercado cordobés.

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