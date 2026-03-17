El Ayuntamiento denuncia el "duro golpe" para Córdoba por la falta de AVE a Málaga y los 2.000 empleos de Semana Santa en riesgo

Córdoba se suma a las quejas expresadas ya por el Ayuntamiento de Málaga tras conocerse que estas dos provincias seguirán sin conexión por AVE en Semana Santa. Las obras del trazado a la altura de la localidad malagueña de Álora continuarán hasta finales de abril, cuando se habrán cumplido tres meses del fatídico accidente de Adamuz, que le costó la vida a casi medio centenar de personas y que ha desajustado el mapa ferroviario en toda España. El Ayuntamiento de Córdoba entiende que esta noticia tendrá graves repercusiones para el sector turístico y un impacto en el empleo, ya que solo en Semana Santa se esperaba que se crearan 2.000 puestos de trabajo en la capital. Por este motivo, el gobierno municipal va a llamar a la patronal CECO, y a los representantes del sector del turismo para abordar la situación y buscar soluciones.

Impacto negativo para Córdoba

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha valorado de manera "muy negativa" el hecho de que se aplace hasta finales de abril, como mínimo, la puesta en servicio de la conexión de AVE con Málaga y ha lamentado “los graves perjuicios” que eso supondrá para la ciudad de cara a la Semana Santa. El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, considera que esta situación supone “un duro golpe” para el conjunto de la ciudad y para el sector turístico en particular. En este sentido, el edil del PP subraya que el hecho de que los trenes que normalmente paran en Córdoba procedentes o con destino Málaga no puedan hacerlo ahora “afecta tanto a los cordobeses, que ven así muy mermada su movilidad, como a los viajeros, que ven imposibilitado su traslado desde la Costa del Sol”.

Imagen de un AVE a su paso por Córdoba. / Manuel Murillo Martínez / COR

Repercusiones negativas

En el mismo comunicado, el gobierno de José María Bellido expresa su preocupación por la repercusión negativa que tendrá esta ampliación del corte del servicio de Alta Velocidad. Por este motivo, el Ayuntamiento va a promover una reunión con CECO y con el resto de administraciones para analizar la situación y buscar soluciones: "soluciones rápidas para dar respuesta a este varapalo que va a sufrir el sector turístico, especialmente en un momento clave como es la Semana Santa y el mes de abril”, ha expresado el portavoz popular.

"No es de recibo el abandono y la dejadez con la que el Gobierno de España trata a Andalucía en general, y a Córdoba en particular, y por ello queremos analizar con el sector qué medidas son necesarias para compensar el daño tan grande que va a sufrir en las fechas tan señaladas que tenemos por delante”, ha añadido Torrico, que ha recordado que la conectividad ferroviaria es un factor determinante y esencial para el turismo en Córdoba, tanto para el segmento vacacional como para el turismo congresual y de negocios. "Es vital que las infraestructuras recuperen la normalidad operativa cuanto antes para evitar que este sector sufra más pérdidas; no podemos olvidar otros efectos negativos que acarreará esta situación, como es la reducción del empleo que suele generarse en estas fechas”, ha concluido diciendo.