El Ayuntamiento de Córdoba publica la lista de patios admitidos y excluidos en el concurso del 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado este martes, 17 de febrero, la relación provisional de admitidos y excluidos en el Concurso Municipal de Patios Cordobeses 2026. Este año, el gobierno municipal ha modificado las bases para que puedan participar un mayor número de patios, hasta 65, 13 más que el año pasado, cuando hubo 52. Según las bases, se admitirán hasta 48 patios en las categorías arquitectura antigua y moderna, diez en la categoría de patios singulares y hasta siete en la categoría de conventuales.

El listado se confecciona de conformidad con los informes del departamento de Ferias y Festejos, del dictamen de la comisión técnica municipal reunida el día 12 de marzo y con las bases reguladoras del concurso. A partir de hoy cada solicitante dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el tablón electrónico edictal, para efectuar las alegaciones que estimen oportunas y subsanar las causas de exclusión.

Patios admitidos en arquitectura antigua

Agustín Moreno 43 Alfonso XII 29 Diego Méndez 11 Frailes 6 Guzmanas 7 Julio Romero de Torres 15 La Palma 3 Maese Luis 3 Mariano Amaya 4 Martín de Roa 7 Martín de Roa 9 Bajo 2 Ocaña 19 Postrera 28 San Basilio 14 San Basilio 22 San Basilio 40 Tinte 9 Zarco 13

En esta categoría no ha habido ningún excluido.

Martín de Roa 7 / Manuel Murillo

Patios admitidos en arquitectura moderna

Aceite 8 Agustín Moreno 7 Alvar Rodríguez 11 Alvar Rodríguez 8 Barrionuevo 43 Duartas 2 Fernando Colón 14 Guzmanas 4 Jesús del Calvario 16 Judíos 6 Plaza de las Tazas 11 Maese Luis 4 Maese Luis 9 Martín de Roa 2 Montero 27 Pastora 2 Pedro Fernández 6 San Basilio 15 San Basilio 17 San Basilio 20 San Juan de Palomares 8 Zarco 15

Ningún patio se ha excluido en esta categoría.

Patios de Córdoba: Pastora 2 / A. J. González

Patios admitidos singulares

Badanas 13 Escañuela 3 Marroquíes 6 Samuel de los Santos Gener 5 San Basilio 44 San Juan de Palomares 11 Siete Revueltas 1

Patios excluidos en esta categoría: Costanillas 1. La causa de la exclusión ha sido "el incumplimiento de la base sexta de las bases reguladoras del concurso municipal de Patios. Solicitud presentada por correo electrónico y sin acompañar de modelo oficial de solicitud".

Patios admitidos conventuales

Agustín Moreno 6 (Clarisas Convento de Santa Cruz) Ángel de Saavedra 7 Meléndez Pelayo 6 Plaza de San Rafael 7 Plaza de las Cañas 3 Santa Marta 10

El excluido en esta categoría ha sido el patio de las hermanas Capuchinas por haber presentado la solicitud por correo electrónico sin acompañar de modelo oficial de solicitud.

Patios admitidos fuera de concurso