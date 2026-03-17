El Ayuntamiento busca a los propietarios de una veintena de panteones de los cementerios de Córdoba

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de cementerios, está buscando a los propietarios de una veintena de panteones de los cementerios de Córdoba. En concreto, el Consistorio está tratando de contactar con los titulares o los beneficiarios del derecho funerario de determinadas unidades de enterramiento para informarles del deterioro de las mismas por daños ocasionados por los últimos temporales sufridos en la capital cordobesa. Los meses de enero y febrero han sido complicados para Córdoba por el tren de borrascas, del que tampoco se libraron los cementerios de San Rafael, la Salud y la Fuensanta de la capital cordobesa. Además, otros cementerios de la provincia como el de Priego, donde se cayeron 25 nichos, o el de Puente Genil sufrieron también importantes desperfectos.

El Ayuntamiento ha publicado este mensaje en su tablón de anuncios para informar a los propietarios de los panteones por esta vía de los desperfectos y al no poder comunicar esta circunstancia por falta de lugar o medio de notificación para hacerlo. Ahora, se les otorga un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la nota informativa este lunes, 16 de marzo, para que los titulares o los beneficiarios del derecho funerario de las tumbas hagan la tramitación de la reclamación en las oficinas municipales de Cecosam o acometa las reparaciones necesarias. El Ayuntamiento de Córdoba advierte de que el incumplimiento de este llamamiento provocará el inicio de expediente de extinción del derecho funerario del que disfrutan los dueños de los panteones.

Daños por 4,5 millones

A principios de 2026, las intensas borrascas han provocado daños significativos en infraestructuras municipales de Córdoba, con una valoración de 4,5 millones de euros que incluye afectaciones en espacios públicos. Aunque el reporte no desglosa daños específicos en cementerios, se enmarca en la reparación general de instalaciones afectadas por el temporal.

Las fuertes rachas de viento y las lluvias de los meses de enero y febrero llevaron al Ayuntamiento de Córdoba a cerrar los cementerios de la capital en algunas ocasiones, y recomendar a quienes no tuvieran más remedio que ir esos días evitar las zonas de arbolado y estar el mínimo tiempo posible en las dependencias municipales. El Consistorio cordobés ha cifrado en 4,5 millones de euros los daños totales en espacios e instalaciones municipales a consecuencia de las borrascas.