La Universidad de Córdoba garantiza la transparencia en las elecciones con voto telemático

La Universidad de Córdoba (UCO) se prepara ya para las próximas elecciones a rector o rectora de la institución, tras cumplirse cuatro años desde la llegada de Manuel Torralbo. Será, por primera vez en su historia, un proceso 100% telemático, on line, que pretende agilizar las votaciones, llegar a más estudiantes y aumentar la participación.

Pero ¿cómo funcionará este proceso y cómo se garantiza la transparencia y la confidencialidad de los votos? El presidente de la Comisión Electoral, Sebastián Ventura, explica los principales detalles. En primer lugar, señala que el software de votación ha sido desarrollado por la empresa SequentTech, especializada en voto electrónico verificable y con sede en Madrid, Tel Aviv, Los Ángeles y Toronto.

La empresa fue seleccionada tras un proceso de contratación pública en el que participaron tres compañías. Su tecnología ya se ha utilizado en procesos electorales de universidades, colegios profesionales y administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, el de Lugo, la Asociación de Ingenieros o la de Cirujanos.

El presidente de la Comisión Electoral, Sebastián Ventura. / Manuel Murillo

Antes de ello, la Universidad «analizó distintas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado para comprobar cuáles se adaptaban mejor a las características de nuestros procesos electorales y a lo establecido en el reglamento electoral», explica el presidente de la Comisión Electoral.

¿Cómo se vota?

El proceso funciona así: los miembros de la comunidad universitaria podrán entrar con sus credenciales corporativas y el sistema verifica automáticamente si el votante está en el censo electoral y si tiene derecho a participar. Una vez autenticado, el usuario accede a una papeleta electrónica con las candidaturas y la opción de voto en blanco. Tras emitir el voto, el sistema separa por completo la identidad del votante del contenido del voto, «garantizando el anonimato y el secreto del sufragio». El voto se deposita en la urna electrónica de forma cifrada, de modo que no puede asociarse posteriormente a la persona que lo emitió. Además, se genera un código de verificación individual que permite al votante comprobar que su voto ha sido correctamente registrado en la urna electrónica, sin revelar en ningún momento la opción elegida.

Según Ventura, se garantiza que solo las personas autorizadas pueden participar en cada proceso, evitando votaciones indebidas. Por ejemplo, en una hipotética elección a decano o decana de la Facultad de Ciencias, el sistema podría permitir el acceso a todos los miembros de la comunidad universitaria, pero solo quienes formen parte del censo electoral de dicha Facultad podrían acceder a votar.

El anterior reglamento electoral ya contemplaba el voto telemático como una alternativa en situaciones excepcionales, pero antes de aplicarlo de forma general, la universidad realizó pruebas piloto durante 2024 y 2025. Se probó en elecciones a directores de departamento, decanos, directores de centro y representantes del Claustro. Estas experiencias «han permitido comprobar que el sistema funciona con fiabilidad, sencillez de uso y plenas garantías», lo que ha llevado a considerar conveniente su implantación de forma más generalizada en la Universidad de Córdoba.

Los electores podrán votar con sus credenciales institucionales desde cualquier lugar

Así, se ha procedido a modificar el reglamento electoral para que el voto telemático pase a ser el sistema de votación principal en los procesos electorales de la UCO, aunque el sistema tradicional de votación mediante urnas sigue vigente como alternativa y su utilización deberá solicitarse expresamente a la Comisión Electoral, que evaluará cada caso, añade Ventura.

Sobre posibles fallos técnicos, Ventura explica que esa posibilidad es «muy baja» y que contarán con supervisión permanente por parte del personal técnico responsable de la plataforma. Si se produjera una incidencia grave, se podría ampliar el plazo de votación o incluso repetir el proceso electoral. La supervisión de las elecciones en general corresponde a la Comisión Electoral de la UCO.

La participación

El voto puede emitirse desde cualquier lugar, siempre que se disponga de conexión a internet y de las credenciales institucionales correspondientes, lo que esperan que ayude a aumentar la participación, sobre todo de alumnado internacional o que por diferentes motivos no puede desplazarse a votar. «Confiamos en que esta modalidad favorezca una mayor implicación del conjunto de la comunidad universitaria, y particularmente del estudiantado», concluye Sebastián Ventura.

El censo definitivo para estas elecciones a rector o rectora se publicará el próximo miércoles. El 19 y 20 de marzo se podrán presentar las candidaturas, que serán publicadas en un listado provisional y se abrirá un periodo de reclamaciones. Será el 6 de abril cuando se publique la lista definitiva de candidatos y puedan dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral, que se extenderá del 7 al 21 de abril. El miércoles 22 de abril será la jornada de reflexión previa a la elección del jueves 23 de abril. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta, prevista para principios de mayo.